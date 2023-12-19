快訊／才到職1個月！社會局女科員12樓墜6樓　北市：平時互動無異常

▲北市府19日上午發生墜樓事件。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市政府市政大樓19日上午發生一名27歲社會局女科員，從12樓頂墜落至6樓中央區平台意外，當場沒有生命跡象，被緊急送往北醫搶救。台北市政府表示，台北市長蔣萬安於第一時間得知後，已下令全力搶救，並要求相關單位儘速釐清墜樓經過及原因；而社會局則說明，該員工為今年11月新到職員，平時與同事互動無異常，仍在調查墜樓原因。

針對有市府同仁今早於12樓頂墜落至6樓中央區平台，據了解，該名27歲女科員為台北市社會局職員，目前被送往北醫搶救中。台北市政府表示，蔣萬安於第一時間得知，下令全力搶救，同時請相關單位儘速釐清墜樓經過及原因，並確保府內安全維護完善。

社會局說明，該名同仁為社會局今年11月考試分發新到職人員，尚在適應工作中，亦有安排職務輔導及調整，平日工作及與同事互動無異常，詳細墜樓原因仍在調查。

衛生局提及，針對此事，北市府即刻啟動安心關懷服務，協助評估員工身心狀況，並與人事處合作提供員工關懷及員工協助方案，視需要提供心理諮商服務。同時將與公管中心、建管處及消防局，一同針對本次高墜地點加強防墜措施。

人事處說，北市府設有員工協談室，同仁如遭遇情緒困擾、職場適應、工作及生活壓力調適、職場人際關係等相關問題，都可以隨時申請免費個別協談服務，專線電話：02-23451995（市府分機：4554）。

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自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995