公司化票價喊漲「下半年有機會」　台鐵：初步想法「沒具體計畫」

▲台鐵公司化後將評估票價檢討，目前還未有具體方案。（資料圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵明年元旦公司化，末代台鐵局長、也是台鐵公司首任董事長杜微透露，票價調漲目前「沒有方案」，台鐵公司化後，明年第一季將完成票價檢討，並送董事會討論、提報交通部，若順利的話，明年下半年有機會調整。台鐵今晚間發出聲明強調，這僅是初步想法，尚未評估，現在沒有任何調票價具體方案。

台鐵票價凍漲28年，區間車票價更比北中南捷運低廉，也讓台鐵局虧損由全民買單，而台鐵票價合理化也被列為普悠瑪號事故總體檢改善項目之一，但事故後5年依舊被束之高閣，而台鐵票價是否能合理化調漲，也牽動台鐵公司能否永續經營。

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台鐵公司首任董事長杜微16日接受《東森新媒體ETtoday》專訪時表示，針對未來台鐵票價調漲，目前「沒有方案」，這應該要由明年的「台鐵公司」來決定，不是由現在的「台鐵局」決定，台鐵局現在做的是依法每2年可檢討票價的研究。

杜微指出，實務上等台鐵公司成立後，將會盡快擬定票價方案，預計明年第一季完成票價檢討案，接著提報董事會審核，預計明年3月或4月完成，之後再提報交通部，若順利的話，明年下半年有機會調漲票價，反映部分成本，未來如果票價沒有足額或無法調整，也會爭取政府補貼。

由於該票價調整案仍待台鐵公司化後提出方案，且還要經董事會審查同意，更要提報交通部，該案僅在構想階段，不過因部分媒體今(17日)報導時甚至出現明年調漲的具體漲幅，導致不少民眾誤解，台鐵今晚間也緊急澄清，強調還沒有具體方案。

台鐵局表示，有關外傳台鐵調漲票價，只是杜局長基於公司經營的初步想法，尚未整體評估，也未與交通部討論。現階段台鐵正全力進行安全及服務的提升，沒有任何調票價的具體計畫。