週六凱道辦萬人造勢力拼「黃金交叉」　侯友宜：支持者都已凝聚在一起

▲侯友宜陪同新北市立委抽籤 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

近期民調顯示，國民黨「侯康配」緊追民進黨「賴蕭配」，國民黨總統候選人侯友宜本周六將在凱道大造勢，盼能營造選前黃金交叉。侯友宜今（20）日受訪表示，他們的支持者現在都已經凝聚在一起，會發揮大家更大的團結的力量，衝刺最後一哩路，贏得勝選。

本週六藍營將在凱道舉辦萬人造勢，侯友宜說，其實這段時間所有支持者都拚出來了，昨天去台南，台南的支持者也衝出來一直跟他比「ok、ok」，昨天體育後援會也給他滿滿的支持，相信是體育政策提出來後，他們有感受到，所以大家都衝出來。

侯友宜認為，「其實我們的支持者現在都已經凝聚在一起，我們會發揮大家更大的團結的力量，衝刺最後一哩路，贏得勝選」。

對於今日陪同新北立委抽籤，侯友宜也提到，新北市這一次提名了11席的區域立委，這11席的區域立委各個都是非常優秀，尤其在新北市地區的經營都很久，更重要的都有很好的政績，讓市民非常肯定。

侯友宜說，民進黨施政無能底下，人民期待政黨輪替，所以新北市這11席的區域立委一定可以全壘打、每一個一定上，大家一起團結一致，大家都能上，大家都一定高票當選，大家都會上「ok」。



另，針對昨日在台南造勢，有人高喊反對他跟立委參選人李全教同台，侯友宜說，昨天去台南，台南的支持者有夠熱情，大家都跑過來跟他們比「ok」，台南人家說綠到出汁，「我看沒有啊」，都衝出來，尤其有的計程車司機也一直跟他比「ok、ok」，感謝大家的支持，去到台南謝謝台南鄉親疼惜他；「我是南部小孩，我們都一樣講情講義、講人親土親，大家一起走」。