　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

甘肅地震村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！　救援隊：淤泥稠黏很難挖

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸甘肅積石山縣6.2地震發生後，與之接壤的青海中川鄉的金田村和草灘村遭遇「砂湧」，大量房屋被淤泥包圍沖毀，13名民眾失聯。中川鄉鄉幹部祁奮勇表示，地震後約10分鐘泥漿已翻滾而來，「從哪兒來的這麼多泥土，我們也想不到。」

▲甘肅強震導致青海臨近村莊民宅被土石流滅頂。（圖／翻攝微博）

▲受地震影響，青海臨近村莊民宅被土石流滅頂。（圖／翻攝微博）

綜合陸媒報導， 地震發生後不久，浪頭高達3公尺的濃稠泥漿，翻滾漫入村莊，大量房屋慘遭「滅頂」，淤泥至少有2.5公尺厚，最厚的地方恐超過3公尺。

村民祈先生回憶稱，地震發生時，一家人正打算逃生，卻發現屋外有淤泥衝入了房間，「家旁邊有一條溝，泥水就從溝裡的縫隙冒出來，進到家裡。我們跑不出去，只能往二樓跑。」

▲▼ 甘肅地震。（圖／翻攝自央視新聞）

▲淤泥又稠又黏。（圖／翻攝自央視新聞）

由於淤泥又稠又黏，救援人員表示，它的重量大、密度大，單靠手挖挖不動，只能依靠重型機械。事發後，緊急調運的3台挖掘機一直在連軸運轉。

何為「砂湧現象」？報導指出，大地震後，由於地殼震動，地下深處的含水砂土液化，液化的沙層沿著一定的通道直接到達地表。這跟地下含水層的含水量有關，也跟擠壓變形的程度有關。

截至今（20）早5時30分，甘肅6.2地震已造成青海海東市18人遇難、198人受傷。截至19日晚間，金田村有36戶177名村民的房屋被毀，目前仍有13人處於失聯狀態。

ET快訊
正妹沙灘拍全裸寫真！　男「ZOOM IN偷拍」慘了
等紅燈被撞一片！7騎士受傷…肇事女駕駛喊「鞋子卡住」
快訊／王少偉、許藍方爆復合！　雙方回應感情狀況
快訊／政黨票號次出爐！
快訊／Cheap開告！　現身士林地檢署
快訊／號次出爐！　北市8區域立委候選人一次看
前NBA中鋒認了！　HDMI線勒死23歲女
五月天假唱出現新問題！　執法人員認有難度…檢舉博主控遭網暴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

前萬達總裁丁本錫失聯逾3個月　跟隨王健林多年被稱「二把手」

甘肅地震村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！　救援隊：淤泥稠黏很難挖

上千房屋1分鐘全塌！甘肅團結村遭「滅村」…民眾徒手挖廢墟救人

「雪人軍團」攻佔大街！連屋頂都有衛士值班　網笑：東北人的兵馬俑

72歲老翁住院「無人探望」心寒輕生　4子女轟院方疏失求償220萬

科技主管逼女員工化淡妝上班「不回扣績效」！遭炎上緊急改口

41名里長赴陸遭約談　國台辦：民進黨讓台灣回到「戒嚴」時期

甘肅強震「總死傷增至844人」！逾15萬間房屋損毀　中央急送物資

甘肅地震118死「磚類建築」大規模倒塌　低溫成救援最大考驗之一

婆家聘禮送「一串葡萄」！人妻嫌爆「小叔媳1輛車」...一聽價值驚呆

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

陸甘肅「規模6.2地震」　多地斷水斷電...逾百人亡

大牙被黑人告妨害名譽不起訴！　「一直都相信正義會來」

老公分享婚姻幸福祕訣　嫌娶蕭渣某→暖買拿鐵

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

爸媽帶1歲孩疑返家自撞　國道4車追撞1家3口全亡

前萬達總裁丁本錫失聯逾3個月　跟隨王健林多年被稱「二把手」

甘肅地震村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！　救援隊：淤泥稠黏很難挖

上千房屋1分鐘全塌！甘肅團結村遭「滅村」…民眾徒手挖廢墟救人

「雪人軍團」攻佔大街！連屋頂都有衛士值班　網笑：東北人的兵馬俑

72歲老翁住院「無人探望」心寒輕生　4子女轟院方疏失求償220萬

科技主管逼女員工化淡妝上班「不回扣績效」！遭炎上緊急改口

41名里長赴陸遭約談　國台辦：民進黨讓台灣回到「戒嚴」時期

甘肅強震「總死傷增至844人」！逾15萬間房屋損毀　中央急送物資

甘肅地震118死「磚類建築」大規模倒塌　低溫成救援最大考驗之一

婆家聘禮送「一串葡萄」！人妻嫌爆「小叔媳1輛車」...一聽價值驚呆

雙后首次同台演出！徐若瑄合體日本天后米希亞

每坪661.5萬！「101大樓」11度登地王　「新光摩天」地后被取代

席琳狄翁「病情惡化」！罹僵硬人症候群1年　姊心碎證實：無藥可醫

交通違規記點新制惹民怨　侯友宜：苛政制度該快檢討

前萬達總裁丁本錫失聯逾3個月　跟隨王健林多年被稱「二把手」

全家餐飲明登興櫃　明年調薪最高5％、年薪上看20個月

新北第1選區立委號次出爐！　何博文2號、洪孟楷4號

張蘭直播做愛心：酸辣粉賣多少捐多少！遭酸搞集資…親回賑災進度

《見鬼》彭發破產！30年妻確診肺癌末期　花光積蓄「欠債800萬」

長髮爆乳女密醫現形！前凸後翹自當活廣告生意夯　M型唇最搶手

最愛餅乾被主人偷咬　土撥鼠氣到丟餅走人

大陸熱門新聞

老翁無人探望輕生　4子女告醫院求償

科技主管逼女員工化淡妝上班　遭炎上改口了

婆家聘禮送「一串葡萄」！人妻嫌爆...一聽價值驚呆

國台辦：民進黨讓台灣回到「戒嚴」時期

甘肅強震總死傷達844人！逾15萬間房屋損毀

下周就要結婚！25歲老師穿學校制服突墜樓亡

白貓不慎從6樓墜落！口吐鮮血倒地

甘肅地震118死！低溫成救援考驗

甘肅強震致青海村落被土石流覆蓋 空拍只剩屋頂景象駭人

離奇車禍！鯊魚夾「穿進後腦」　傷口超深險喪命

電影「一閃一閃亮星星」預售首日3.09億破紀錄 退票100萬人次惹議

陸勞工日均工時近10小時　網：勞動法如虛設

24歲女幼師為救女同事…遭鎚子擊殺雙雙慘死租屋

迪士尼「動物方城市」園區明天開放

更多熱門

相關新聞

甘肅地震118死！低溫成救援考驗

甘肅地震118死！低溫成救援考驗

甘肅積石山縣6.2地震搶救工作仍在進行，截至目前已有118人死亡，房屋損毀4782間。當地救援人員指出，主要救援難點是當地民房多以磚木類和磚混類建築為主，抗震能力相對弱，垮塌面積較大；低溫也成為救援最大考驗之一。

曾找到生還者　浙江搜救犬挺進甘肅

曾找到生還者　浙江搜救犬挺進甘肅

慶生突收甘肅地震預警　女大生尖叫狂奔

慶生突收甘肅地震預警　女大生尖叫狂奔

搜救隊待命援甘肅　林右昌：隨時可出發

搜救隊待命援甘肅　林右昌：隨時可出發

甘肅6.2地震百人死亡　行政院：相關單位願適時提供協助

甘肅6.2地震百人死亡　行政院：相關單位願適時提供協助

關鍵字：

甘肅地震臨夏州地震甘肅地震畫面甘肅地震瞬間積石山縣地震金田村

讀者迴響

熱門新聞

王少偉復合許藍方！「情侶裝遊日」洩戀情

限時1天！iPhone下殺1折開賣

男遭「千人斬」女友兵變　下體長珍珠

哈孝遠「遭黑道找上門」急搬家！爆岳父母欠債

追求2年偶像要嫁人　粉絲8刀捅死26歲歌手

KID爆走怒嗆憲哥引爆激烈衝突

一直覺得累…醫見她「腫瘤塞住」3期了：都用免治馬桶

士林老闆娘頂寒風烤鳥蛋　本尊找到了

今全台有雨！寒流越晚越冷　恐跌破7℃時間曝

陸人日本盜撈螃蟹　日漁民氣炸了

高雄男公園燃燒成焦屍　身分是市議員兄長

陳建州告大牙「前經紀人出庭打臉」

明年基本工資調至27470元　勞動部：3行業除外

女求職崩潰　台大碩士安慰：我多益990才33K

8刀砍死正妹歌手「男粉絲崩潰用同把刀自殘」！

更多

最夯影音

更多
中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級
再婚的女生都不會幸福?

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面