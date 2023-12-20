甘肅地震村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！　救援隊：淤泥稠黏很難挖

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸甘肅積石山縣6.2地震發生後，與之接壤的青海中川鄉的金田村和草灘村遭遇「砂湧」，大量房屋被淤泥包圍沖毀，13名民眾失聯。中川鄉鄉幹部祁奮勇表示，地震後約10分鐘泥漿已翻滾而來，「從哪兒來的這麼多泥土，我們也想不到。」

▲受地震影響，青海臨近村莊民宅被土石流滅頂。（圖／翻攝微博）

綜合陸媒報導， 地震發生後不久，浪頭高達3公尺的濃稠泥漿，翻滾漫入村莊，大量房屋慘遭「滅頂」，淤泥至少有2.5公尺厚，最厚的地方恐超過3公尺。

村民祈先生回憶稱，地震發生時，一家人正打算逃生，卻發現屋外有淤泥衝入了房間，「家旁邊有一條溝，泥水就從溝裡的縫隙冒出來，進到家裡。我們跑不出去，只能往二樓跑。」

▲淤泥又稠又黏。（圖／翻攝自央視新聞）

由於淤泥又稠又黏，救援人員表示，它的重量大、密度大，單靠手挖挖不動，只能依靠重型機械。事發後，緊急調運的3台挖掘機一直在連軸運轉。

何為「砂湧現象」？報導指出，大地震後，由於地殼震動，地下深處的含水砂土液化，液化的沙層沿著一定的通道直接到達地表。這跟地下含水層的含水量有關，也跟擠壓變形的程度有關。

截至今（20）早5時30分，甘肅6.2地震已造成青海海東市18人遇難、198人受傷。截至19日晚間，金田村有36戶177名村民的房屋被毀，目前仍有13人處於失聯狀態。