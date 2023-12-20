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大陸 大陸焦點 特派現場

張蘭直播帶貨！稱賣多少都「捐給甘肅」　網吐槽：自己捐很難嗎

記者廖翊慈／綜合報導

甘肅臨夏州積石山縣12月18日23時59分發生6.2級地震，截至目前為止災區總死傷人數達844人，各界紛紛伸出援手捐贈物資。大陸帶貨直播主張蘭昨（19）日在直播販售酸辣粉時，稱「賣100萬桶就捐100萬桶給災區」。不少網友吐槽她，「自己捐很難嗎？」

據《白鹿視頻》報導，12月18日，6.2級地震突襲甘肅省臨夏州積石山縣。12月19日藝人汪小菲的母親張蘭在直播間稱，「酸辣粉賣1萬桶就捐出1萬桶，賣10萬桶捐出10萬桶，賣100萬桶就捐出100萬桶。」

▼張蘭直播帶貨稱，酸辣粉賣多少就捐多少給甘肅。（圖／翻攝自微博，下同）

▲張蘭直播帶貨稱，賣多少就捐多少給甘肅。（圖／翻攝自微博）

▲張蘭直播帶貨稱，賣多少就捐多少給甘肅。（圖／翻攝自微博）

▲張蘭直播帶貨稱，賣多少就捐多少給甘肅。（圖／翻攝自微博）

影片中，張蘭喊著，「從現在開始到數計時，酸辣粉開始有您的貢獻啊，咱們今天所有的酸辣粉，拍出去的都捐，都捐說到做到啊，今天您買的酸辣粉，我們全捐到災區人們手裡。」

該段影片引起不少網友熱議，「你要是不想捐就算了，你這是集資捐款呀」、「捐還有條件，蘭姐不愧是精明的商人」、「自己不能捐嗎」、「好傢伙，這是讓大家幫她捐」、「這算盤珠子打的災區都聽到了」、「蹭地震的熱度搞行銷」、「借花獻佛真讓她玩明白了」、「我真想笑，利用消費者的名義來做人情」、「張蘭很會發國難財」。

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