為何甘肅6.2中等地震逾百人喪命？　分析：最糟糕時間最薄弱地方

記者蔡儀潔／綜合報導

18日深夜發生的甘肅地震已造成131人罹難，大陸民眾提出疑問，為何規模6.2的中級地震死亡人數偏高？對此，地質專家分析稱，原因包括震區人口相對密集、房屋抗震性能差以及時間點正值深夜。有氣象博主總結稱，「這次地震是在最糟糕的時間（隆冬子夜）打擊了最薄弱的地方。」

▲當地房屋許多是磚類建築，抗震能力差。（圖／CFP）

「此次地震傷亡人數出乎我的意料」，大陸國家自然災害防治研究院創院院長徐錫偉向《中國科學報》表示，規模6.2屬於中等強度地震，與汶川地震、玉樹地震等強震不同，這樣「背景性」的地震發生率更高。

為何此次傷亡人數高企？徐錫偉指出，首先，震中地區位於山區，坡度較陡、地基不穩，相對容易造成崩塌現象；其次，當地房屋的抗震性能相對不夠，震動破壞條件下，很容易倒塌或發生邊牆倒塌；更重要的一個原因是，地震發生在寒冬深夜，大部分人已經休息，地震來時可能來不及躲避。

博主「中國氣象愛好者」指出，積石山縣所在甘青交界地區處於黃土高原和青藏高原之間，較厚的鬆軟沈積物很容易造成場地放大效應，讓地震破壞力更強，當地高山深谷的複雜地形也極易引發地質災害，進一步加重破壞；冬日深夜更是最糟糕的地震時間。

此外，甘肅和青海歷史上雖不乏大震，但積石山所在的臨夏州相對來說地震活動較少，1949年以來從未發生規模6以上地震，因此當地人抗震經驗較少，農村一些老舊房屋和抗震能量較差的房屋，在規模6.2地震面前很難扛住。

▲救援人員在零下天氣救人。（圖／CFP）

中國地震台網中心組織專家對此次地震分析表明，此次地震與汶川地震相同，為「逆衝型破裂」。這類型地震就像2輛迎面行駛的車發生碰撞後，一輛車前部飛到了另一輛車頂部，這類地震的破壞力比「擦肩而過」的走滑型地震更強。

徐錫偉表示，大陸地震台網布設較為廣泛，但甘肅、青海等地的台網密度與東部地區相比仍有提升空間；地震台網系統就像「守夜人」，儀器設備24小時工作，但當前對地震機理的認識仍不完善，所以對於地震三要素，即地震發生的時間、地點、震級，仍然無法準確預測預報。

徐錫偉指出，提高地震監測預警精確度的一個重要方法就是摸清活動斷層，目前已明確了上千條可能發生7級以上大地震的活動帶，同時將一些風險系數較高的活動斷層帶，划定為年度重點危險區，並對這些區域進行重點監測。

此外，大陸建立了以救援消防隊為主力軍的地震應急救援力量，災後救援越來越有序。徐錫偉表示，「未來我們需要進一步加強地震機理研究和認識。」