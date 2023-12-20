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大陸 大陸焦點 特派現場

甘肅為何災情嚴重？　網曝2點：最糟糕的時間＋最脆弱的地方

記者廖翊慈／綜合報導

甘肅18日發生6.2級地震，截至目前為止災區總死傷人數達844人。微博科普博主「中國氣象愛好者」昨（19）日發文分析此次災情，其中他點出2因素，「這次地震是在最糟糕的時間（隆冬子夜）打擊了最薄弱的地方。」

微博上擁有994萬名粉絲的「中國氣象愛好者」發文分析此次災難，「從地形方面來說，積石山縣所在甘青交界地區，處於黃土高原和青藏高原之間，較厚的鬆軟沉積物很容易造成場地放大效應、讓地震破壞力更強，當地高山深谷的複雜地形也極易引發地質災害，進一步加重破壞，冬日深夜更是最糟糕的地震時間。」

▲。（圖／翻攝自微博）

▲該博主點出，地形也是造成災情嚴重的因素之一。（圖／翻攝自微博）

▲。（圖／翻攝自微博）

▲19日災區仍餘震不斷。（圖／翻攝自微博）

他說道，「此外甘肅青海歷史上雖然不乏大震，但積石山所在的臨夏州相對來說地震活動較少、建國以來從未發生過6級以上地震，主要都是受到周邊外場大震波及，積石山縣範圍內上次發生3級地震，還是在1998年，周邊最近一次破壞性地震還是250公里外的，2022年門源6.9級地震。」

貼文指出，對當地人來說這次地震，就是他們經歷過的最大地震，「鄉村一些老舊房屋和抗震能力較差的房屋，在6.2級地震面前是很難扛住的。」

該名博主在留言區補充，距離此次震央只有十幾公里的「青海喇家遺址」，就有學者認為這座「大型災難遺址」是毀於4000年前的一次大地震和洪災。

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