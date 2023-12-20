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暴風吹襲！　波音737客機「旋轉撞壞機翼」影片曝

記者張靖榕／綜合外電報導

阿根廷日前遭強烈暴風雨侵襲，首都布宜諾斯艾利斯受影響大，造成至少15人罹難，逾40萬戶無電可用，就連停機坪的波音737客機也被強風颳得轉向，機翼猛撞登機梯，造成飛機受損。

▲阿根廷航空客機被強風吹到原地旋轉。（圖／翻攝X）

▲阿根廷航空客機被強風吹到原地旋轉。（圖／翻攝X）

事故發生在12月17日，一架停妥在停機坪上的阿根廷航空波音737客機被強風吹動，整輛飛機呈順時鐘旋轉移動，左機翼掃倒一旁的登機梯。另外一支影片還拍到，一架重達50噸的客機旋轉轉向幅度更達到180度，等於是機鼻對著旁邊其他架飛機的機尾。

阿根廷事後發布聲明，強風吹襲影響航班營運，除了受損客機外，還有約100個航班受到影響。

阿根廷國家氣象局（SMN）16日發布多省的強烈暴風警報，部分區域可能伴有超過每小時100公里的陣風和冰雹。當天強風達每小時140公里以上，導致一家體育俱樂部的屋頂倒塌，當時現場正舉辦溜冰比賽，造成13人死亡，至少14人重傷。

強風在17日凌晨約3、4時，吹襲布宜諾斯艾利斯首都國內機場紐貝瑞機場（Jorge Newbery）。

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