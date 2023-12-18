影片曝！時速破百暴風襲阿根廷釀15死　連飛機都吹動

Think it was windy over in Argentina last night



pic.twitter.com/bXbUeECKhZ — Flight Emergency (@FlightEmergency) December 17, 2023

文／中央社

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯多區16、17日連續兩天遭到強烈暴風雨侵襲，造成至少15人罹難，超過千起求助電話，逾40萬用戶無電可用。網路上的影片顯示，連停機坪的飛機都被吹動。

▲暴風侵襲阿根廷。（圖／翻攝X「@FlightEmergency」）



阿根廷國家氣象局（SMN）16日發布多省的強烈暴風警報，部分區域可能伴有超過每小時100公里的陣風和冰雹。

Jeeze!! More video from yesterday's storm in Buenos Aires, Argentina. This is Palermo Hippodrome where you can see glass flying everywhere. Terrifying!!! pic.twitter.com/dMzp8U6MiQ — Volcaholic (@volcaholic1) December 17, 2023

16日下午強烈風暴襲擊港口城市布蘭卡灣（Bahia Blanca），雨和風時速達到每小時140公里以上，導致一家體育俱樂部的屋頂倒塌，當時現場正舉辦溜冰比賽，造成13人死亡，至少14人重傷，阿根廷總統米雷伊已南下訪視布蘭卡灣，向罹難家屬致哀。

另外衛生部證實，一名婦女遭倒榻大樹壓傷身亡，另一名民眾溺水身亡。

17日凌晨約3、4點，強烈風暴重創布宜諾斯艾利斯，首都國內機場紐貝瑞機場（Jorge Newbery）停放的多架飛機和空橋被風吹著跑，機場短暫關閉，取消百餘個航班。

整體重達18公噸的知名觀光景點阿根廷鋼花，也因風斷裂，多處大量樹枝、電線杆倒塌，布省資訊報（infobae）報導，超過40萬用戶受到影響，預計1周內修復並恢復供電。

氣象局17日下午已對布宜諾斯艾利斯解除警報，氣象局解釋強烈暴風由南部巴塔哥尼亞推進的冷氣團與具有高溫、非常高濕度和不穩定性的熱氣團相互作用，與大氣中下層的風切變形，成為一條不穩定的鋒面，此鋒面偶爾會產生嚴重的風暴。

阿根廷氣象專家說，這種情況曾發生過，聖嬰現象在最近幾個月更加影響阿根廷中部和北部，從春季到現在的降雨量增加。阿根廷經歷3年多的歷史性乾旱後，在聖嬰現象影響下，週期發生變化，導致暴風發生率增加，風速侵襲的狀況像昨晚一樣嚴重。