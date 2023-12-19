美軍時隔3年半將在沖繩「訓練傘兵空降」　沖繩政府抗議要求停止

▲美軍計畫進行跳傘訓練，遭到沖繩當局反對。圖為駐日美軍戰機在沖繩嘉手納基地大象漫步。（圖／翻攝自twitter／@USForcesJapan）

文／中央社東京19日綜合外電報導

美軍計劃今晚在日本沖繩的嘉手納基地進行傘兵空降訓練，引發沖繩縣政府反彈。日媒指出，這將是美軍睽違約3年半再度在嘉手納基地進行跳傘訓練。

「琉球新報」報導，若美軍傘兵空降訓練如期舉行，將是繼2020年7月9日之後，首度於嘉手納基地實施該種訓練。

而沖繩市政府、嘉手納町政府、北谷町政府等組成的「嘉手納機場相關三市町聯絡協議會」，不認同美軍在嘉手納基地舉行傘兵空降訓練，已經在昨天遞交抗議文件給沖繩防衛局。沖繩縣政府同日也向日美相關機構提出停止訓練要求。

根據沖繩防衛局，美軍規劃使用MC-130特殊作戰機，讓少數傘兵參與空降訓練，沒有計劃空投物資。而這次例外性地使用嘉手納基地的原因，據稱是因為伊江島機場的跑道整建狀況不適合MC-130特殊作戰機起降所致。

伊江島是沖繩離島，距離沖繩本島約30分鐘船程。而伊江島機場是美軍機場與演習場地。

1996年美日組成的沖繩問題特別行動委員會，同意在伊江島機場進行傘兵空降訓練，並於2007年進一步同意「在例外的情況下可使用嘉手納基地」。

沖繩防衛局指出，美軍這次訓練是因為無法使用伊江島機場，而小規模訓練也符合「例外的情況」，並說明已經向美方積極交涉，推動伊江島機場跑道整建，以及讓大型飛機重新使用該基地。