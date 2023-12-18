北韓今早射洲際彈道飛彈！射程「涵蓋美國全境」　可達1萬5千公里

▲北韓18日上午疑似發射新款ICBM火星-18型。今年7月12日，才在金正恩視察指揮下完成試射。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國在華府與南韓召開核磋商小組（NCG）第二場會議、宣布將核武作戰腳本納入明年度的聯合軍演，並派遣核動力攻擊潛艦停靠南韓釜山後，引來北韓（朝鮮）連續2度試射飛彈抗議。南韓軍方研判，北韓今（18）日上午發射的是使用固態燃料的新型洲際彈道飛彈「火星-18型」，能將美國所有領土納入射程範圍。

根據《韓聯社》、《日本放送協會》，南韓聯合參謀本部指出，北韓昨（17）日晚間才發射短程彈道飛彈，18日上午8時24分（當地時間）又從首都平壤一帶以高仰角、朝向東海（日本海）發射一枚被研判是使用固態燃料的洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-18型」，不過南韓軍方卻未公開飛行時間、頂點高度。

日本防衛省則透露，該枚北韓飛彈於18日上午9時37分墜落在北海道奧尻島西北方250公里的日本海（南韓所指的東海）海域上，位於日本專屬經濟海域（EEZ）之外，其中飛行距離約為1000公里、最高頂點高度則為距離地球6000公里的上空、飛行時間為73分鐘。

日本防衛省與南韓軍方分析，北韓所使用的ICBM火星-18型射程可以超過1萬5000公里，當飛彈以正常角度（30至45度）發射時，甚至能將美國全境列入射程範圍之內，雖然目前無法判斷北韓是否具有讓導彈再度進入大氣層的技術，不過一旦北韓實際部署火星-18型，則確定擁有實際打擊美國的戰力。

▲日本首相岸田文雄18日強烈譴責北韓，痛批試射ICBM明顯違反聯合國安理會決議。（圖／CFP）

此次是北韓今年以來第5度試射ICBM，前面4次試射的時間點分別為2月（火星-15型）、3月（火星-17型）、4月（火星-18型）、7月（火星-18型）。

隨著北韓今年11月底才發射軍事偵察衛星，作為其發展彈道飛彈技術的「眼」，如今其試射的ICBM則成為北韓的「拳頭」，一旦北韓靈活運用，將能有效提升攻擊力。

在北韓試射火星-18型後，美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）便與日本國家安全保障局長秋葉剛男展開10分鐘的通話；至於南韓總統尹錫悅則出席由國家安保室長趙太庸所召開的緊急國安會議（NSC），強調面對北韓軍事挑釁威脅領土與國民，應該採取即時應對。

美國白宮於美東時間17日在聲明中指出，在北韓試射ICBM以後，蘇利文便與日本的秋葉剛男、南韓的趙太庸展開通話，強烈譴責北韓此次明顯違反聯合國安理會決議的試射行為，重申對於日本、南韓堅定的協防承諾。

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