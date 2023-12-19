「侯康配」追平「賴蕭配」　陳學聖：起風了！萬里老宅定勝負

▲前立委陳學聖。（圖／陳學聖提供）



記者詹宜庭／台北報導

《聯合報》19日公布最新民調顯示，國民黨「侯康配」與民進黨「賴蕭配」支持度皆為31%，民眾黨「柯盈配」則是21%。對此，前立委陳學聖表示，就選戰來說，這就是起風了、有機會了，這就是氣勢，搞不好，第一次總統大選定勝負，竟然不是台海，不是弊案，而是民進黨總統候選人賴清德說不清楚、處理不了的老房子，因為和大家日常太貼近。

陳學聖指出，最近常被問「為什麼侯康配總是差賴蕭配一點點，一直翻不過去？」他說，他很能感受到這種蔓延的焦慮，只能拜託大家再拼一下。《聯合報》今日公佈民調，「侯康配」與「賴蕭配」打平了，但這到底是一時，還是已是穩定現況，當然還需其他民調支撐，但就選戰來說，就是起風了、有機會了，這就是氣勢。

陳學聖透露，他無法想像身經百戰的賴清德，還有選到「割斷喉」的民進黨，竟然會陷在賴清德老宅泥沼中動彈不得，特別是當Google地圖出現「賴皮寮」地標時，代表議題已進入日常民眾生活討論，有憲兵站崗、有民眾朝聖打卡，懂選戰的人都知道這不是好事，因為斷不掉，且愈燒愈旺。

「搞不好，第一次總統大選定勝負，竟然不是台海，不是弊案，而是說不清楚、處理不了的老房子，因為和大家日常太貼近。」陳學聖提及，有綠營學者曾和他說，賴清德就敗在「剛愎自用」，聽不進別人的意見，現看起來，似有幾分道理，侯康這場賽局像是馬拉松，穩定維持第二，現賴蕭配速出現問題，只要再跨過一肩，就會有機會勝選了。