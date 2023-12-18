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Apple Watch明年迎更新　可量血壓、監測「睡眠呼吸中止症」

▲Apple Watch估計明年將迎大更新。（圖／MacRumors）

▲Apple Watch估計明年將迎大更新。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果在2023 年對 Apple Watch 系列進行小幅度更新，但 2024 年的 Apple Watch 則可能迎來「大更新」，預計將包含一系列新功能，彭博的 Mark Gurman 也在 Power On 時事通訊中整理可能出現的更新。

Mark Gurman 表示，至少有一款 Apple Watch 型號將大幅更新外觀，預計是標準型號的 Apple Watch。蘋果剛剛在 2022 年推出了 Apple Watch Ultra，雖然有傳言稱該設備將配備更大的 microLED 顯示螢幕，但目前的訊息表明蘋果要到 2025 年或 2026 年才會使用 microLED 螢幕。

在先前的報導中，Mark Gurman 曾表示，蘋果正在為 Apple Watch 十週年進行重大更新。 Apple Watch 於 2014 年 9 月發布，但直到 2015 年 4 月才推出，目前不確定「十週年」的標準是在 2024 年還是 2025 年推出。

更新後的 Apple Watch 可能包括更薄的設計以及連接錶帶的新磁性機制，但健康功能可能對客戶更具吸引力。Mark Gurman 表示，可以期待下一代 Apple Watch 能夠檢測「高血壓」和「睡眠呼吸中止症」。

透過手腕上的血壓監測來檢測高血壓，這是一項值得注意的工程壯舉。 Mark Gurman 11 月表示 Apple Watch 將能夠告訴佩戴者血壓是否呈上升趨勢，但不會提供具體的收縮壓和舒張壓測量值。此技術若持續發展，也有機會能夠提供精確的讀數。

睡眠呼吸中止症將透過睡眠測量和呼吸模式來檢測，讓使用者知道是否有這種情況。偵測睡眠呼吸中止症通常需要在夜間睡眠中心進行睡眠研究，因此 Apple Watch 可以減輕診斷過程中的麻煩。

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