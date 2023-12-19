台東縣府聖誕點燈　饒慶鈴邀民眾來台東歡慶聖誕及跨年

▲台東縣府聖誕點燈。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



為迎接一年一度的聖誕佳節，台東縣政府在縣府廣場設置聖誕樹，增添節慶歡樂氛圍，今年更規劃於18日晚上在台東縣政府廣場舉行點燈儀式，吸引近3百位縣民參加，不少是家長帶領孩子一同共襄盛舉。

點燈儀式首先由台東縣聯禱會唱詩歌敬拜讚美，為熱鬧活動揭開序幕，縣長饒慶鈴致詞時，除了給予聖誕祝福、分享點燈儀式所傳遞的愛與平安之外，也提到聖誕佳節即將到來，搭配縣府前廣場的聖誕樹裝置，希望讓大家感受到濃濃的過節氣氛，像是將「知本溫泉季」換上聖誕風的冬季限定燈飾，更首度在鐵花新聚落舉行「鐵花燈の祭」，以8公尺高的耶誕大麋鹿及不同燈飾點綴，另外，縣議會、各公所及教會(堂)等縣內各地也都有聖誕樹與燈飾裝置，給民眾分享感恩與平安，此外還有全台卡司最強、鍍金獨家歌手最多的2024台東跨年晚會，歡迎大家東漂來旅行。

點燈儀式由饒慶鈴縣長、王志輝副縣長與貴賓一同啟動點亮聖誕樹，今年的金色聖誕樹象徵富貴豐饒，是對來年的期許；儀式完成後，由縣長及民政處代理處長高忠雲帶領同仁頭帶聖誕裝飾，發送聖誕小禮物給現場來賓，在歡樂氣氛中儀式圓滿結束。同時提醒愛打卡拍照的朋友們，縣府廣場的聖誕樹布置，將持續到113年2月25日為止，可別錯過哦。