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台東環檢警持續合作　今年查獲14件濫倒廢棄物案

▲台東縣環境保護局持續透過與環檢警跨單位合作加強查緝下，統計今年查獲14件違法案件。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣環境保護局與環檢警跨單位合作加強查緝下，統計今年查獲14件違法案件。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

「一起守護環境，拒絕不法棄置廢棄物行為」，為守護台東好環境，台東縣環境保護局持續透過與環檢警跨單位合作加強查緝下，統計112年1月至12月15日止查獲14件涉違反廢棄物清理法第46條案件並移送法辦，最高刑責是1年以上5年以下有期徒刑，得併科1,500萬元以下罰金。

台東縣環保局則指出，在罕無人車的防汛道路、堤防及偏避的空地、河川地或山區，易遭不肖之徒隨意棄置廢棄物，甚至透過買賣或租賃土地從事不法堆置或填埋廢棄物牟取利益，造成環境污染的問題，台東縣透過環檢警合作持續加強查緝，今年1月至12月15日共查獲14件涉違反廢棄物清理法第46條案件並移送法辦，當中廢棄物種類多屬營建事業廢棄物，涉案行為人亦將面臨最高1年以上5年以下有期徒刑，並得併科1,500萬元以下罰金，但如遇行為人不為清理時，依據同法第71條規定，如查屬土地或場所所有人、管理人或使用人有容許或因重大過失而遭致非法棄置或堆置、填埋廢棄物者，亦得課以清理改善責任，實在得不償失，所以提醒民眾當心。

環保局呼籲，除各業應遵守廢棄物清理相關法規清除處理廢棄物外，民眾買賣或出租土地時，要謹慎對象，並注意用途，避免無端捲入不法。

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廢棄物土地台東

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