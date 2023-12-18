國內首度驗出「新型非洲豬瘟」！旅客攜帶「香脆腸」自陸入境遭攔

▲防檢署提醒不要違規攜帶含豬肉製品入境。圖非當事人。（示意圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農業部獸醫研究所今指出，首度在中國入境旅客所攜入的豬肉製品中，檢出兩種不同基因型的非洲豬瘟病毒，其中一種為中國自2018年起流行至今的傳統第2基因型非洲豬瘟病毒株，另一種為新基因重組型非洲豬瘟病毒，而此重組病毒目前正在中國引發嚴重疫情。

獸醫研究所表示，從2018年中國爆發非洲豬瘟疫情後，我國即啟動邊境查獲非法肉製品的檢測，這次是首度在中國入境旅客違規攜入的香脆腸中，同時檢出兩種不同基因型的非洲豬瘟病毒，更驗出新基因重組型非洲豬瘟病毒。

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獸醫研究所指出，此款新型非洲豬瘟病毒，已在中國江蘇、河南與內蒙古等地陸續發現，實驗證實此重組病毒具有高度致病性與傳播性，依文獻記載，目前以第2基因去除毒力基因的疫苗，均無法防範此款新型非洲豬瘟病毒，一旦擴散至亞洲周邊國家，恐將掀起另一波非洲豬瘟疫情。





▲獸醫研究所在香脆腸檢出新基因重組型非洲豬瘟病毒。（圖／農業部提供）

獸醫研究所說明，截至今年12月15日止，共檢驗1733件邊境違法攜帶非法肉製品，其中來自中國的檢體高達1374件，佔比達79.3%，且檢出非洲豬瘟病毒陽性比率仍然高達12.4%（171件），與過去兩年相比，仍有增高趨勢，顯示中國非洲豬瘟疫情仍十分嚴峻。

獸醫研究所呼籲，農曆年將近，年節前夕是邊境查獲非法肉製品的高峰期，國人返國切勿攜帶含豬肉的畜產品與加工品，也不可透過郵包或快遞方式闖關，以免觸法。