「付手續費換僱主」移工險被騙　桃園警勸阻保他辛苦錢

▲越南移工欲匯款借給同鄉買房，實則想換高薪工作，支付轉介規費。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

越南籍32歲陳姓移工打算匯款3萬元給同鄉友人買房子，行員察覺有異通報警方，員警立即抵達現場了解，該移工表示同鄉朋友向其借款購屋，員警察覺其說法不合理，經詳細詢問，他表示想換薪資更高的工作，經朋友介紹認識代辦專員，對方說只要支付手續費就可以換雇主，員警勸導其應循正當管道辦理，以免誤入詐騙陷阱，陳男決定放棄匯款。

▲▼員警研判是詐騙集團慣用的假黃牛真詐騙手段，陳男這才放棄匯款。（圖／桃園警分局提供）

昨日15時20分許，桃園警察分局埔子派出所接獲轄區金融機構通報，有位越南籍移工疑似遭詐騙，有異常匯款狀況，請員警到場協助處理。巡佐黃國樑及警員何宜澂趕到現場瞭解，該陳姓移工準備匯款3萬元，表示是同鄉友人借錢要在桃園購屋置產，但匯款金額與房價落差極大，經詢問他又改口是女朋友的朋友要借6萬元，但用途不清楚。

員警見他說話保留，經他同意查閱手機對話紀錄，發現有一張代辦「移工轉換雇主」服務人員的名片，陳男才坦承因為想換高薪工作，透過朋友介紹，與該服務人員聯絡，對方說只要支付6萬元規費就可以代為轉介，為了賺更多錢，陳男決定爭取工作機會，想透過匯款留下紀錄有所保障。

員警研判是詐騙集團慣用的假黃牛真詐騙手段，馬上勸阻並向其說明，欲更換工作應依正當管道申請，切勿相信未經查證的資訊，若匯款遭詐將悔之不及，辛苦攢的血汗錢恐成泡影，陳男聽了員警的分析，決定放棄匯款。