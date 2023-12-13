亞錦賽黃牛「被誘捕」竟判免罰　松山分局：不影響掃蕩決心

▲松山警方日前查獲販售黃牛票犯嫌，法官裁定不罰引發討論。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

日前北市警方實施掃蕩黃牛任意漲價售票亂象，北市大巨蛋因舉辦2023亞錦賽、熱門賽事一票難求，開幕的台韓大戰一開賣就被秒殺，不少民眾只能含淚加價購買黃牛票；11月27日松山警方進行網路巡邏，發現一黃牛將原價1200門票加價到2500元販售，警方將他約出依觸犯《社維法》送辦裁罰，但未料台中地院法官認為，警察佯裝買家誘捕黃牛，實際並無購票意圖，加上社維法不罰未遂犯，因此裁定不罰。

當時松山警方約出涉嫌販售黃牛票的廖男，廖男到案後辯稱自己因想賺差價，才在網路加價賣票，這也是他第一次轉賣門票，但警方認定他涉犯《社維法》64條2款規定，依法函送台中地院裁處，但法官持上述見解裁定不罰，對此松山警分局13日也針對此案回應。

松山警方表示：尊重法官見解，但經警方查詢類似案件，也有其他警察喬裝買家偵處函送法辦的販售黃牛票案件，經其他法院裁定處罰成案的案例，法院的裁定不一，並不影響警方掃蕩黃牛加價售票亂象的決心，對於法官見解基於獨立審判原則，警方予以尊重。

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