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社會 社會焦點 保障人權

山道猴台7乙過彎失敗！衝對向釀4車撞1團　19歲騎士被揪出無照

記者沈繼昌／桃園報導

台七乙線大溪8.2K彎道昨（18）日下午發生大型重機逆衝對向車道，導致4輛機車摔車事故，大溪警方到場處理，肇事簡姓重機騎士疑似過彎時車速過快失控衝向對向車道肇事，所幸4名騎士僅四肢擦傷，其中1人有腦震盪症狀，4名騎士酒測值均為零，警方呼籲台七乙線彎道多，通過時務必減速慢行，以維持自身與用路人安全。

▲台七乙線8.2K段桃園大溪段昨天下午發生重機騎士衝向對向，導致4輛機車摔車，警方在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台七乙線8.2K段桃園大溪段昨天下午發生重機騎士衝向對向，導致4輛機車摔車，警方在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台七乙線8.2K段桃園大溪段昨天下午發生重機騎士衝至對向，導致4輛機車摔車，大溪警方現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台七乙線8.2K段桃園大溪段昨天下午發生重機騎士衝至對向，導致4輛機車摔車，大溪警方現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警方指出，19歲的簡姓男子昨天下午2時許，騎乘紅色大型重機由大溪往復興區方向行駛，行經台七乙線8.2K彎道時，失控逆衝對向車道撞上對向3輛機車，造成4名騎士當場摔成一片，包括2輛大型重機與2輛一般機車，現場機車零件散落一地，也嚇壞現場路人，所幸4名騎士都無生命危險，僅四支擦挫傷，其中1名騎士有腦震盪症狀。

▲台七乙線8.2K段桃園大溪段昨天下午發生重機騎士衝至對向車道，其中2輛重機嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台七乙線8.2K段桃園大溪段昨天下午發生重機騎士衝至對向車道，其中2輛重機嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警方為4名騎士進行酒測，酒測值均為零，警方根據行車紀錄器研判，應該是簡姓重機騎士過彎時車速過快失控中衝上對向車道為主要肇事原因，簡姓騎士經查並無駕照，偵訊後已依法移送偵辦。

▲台七乙線8.2K段桃園大溪段昨天下午發生重機騎士衝至對向車道，其中肇事重機毀損嚴重。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台七乙線8.2K段桃園大溪段昨天下午發生重機騎士衝至對向車道，其中肇事重機毀損嚴重。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警方呼籲，台七乙山區道路彎道多，汽機車駕駛人，應隨時注意前方路況，行經彎道時務必減速慢行，以維自身與其他用路人安全，本起事故意外正由警方調查釐清事故原因。

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