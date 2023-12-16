闖「雇主」住家狂砸還想縱火　惡男辯幻聽...檢察官狠打臉

▲郭姓男子今年8月間某日深夜闖入雇主住家，持砍刀破壞門鎖後，砸毀玻璃、樓梯等物，並在屋內潑灑汽油持打火機欲縱火，警方據報後火速趕到當場拘捕。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市郭姓男子因為對張姓「雇主」不滿，今年8月間某日深夜持砍刀、汽油桶闖入張家破壞門鎖、玻璃後，還在屋內潑灑汽油揚言放火，張緊急報警逮人。全案移送桃園地檢署後，郭坦承不諱，但辯稱自己有幻聽症狀，桃檢偵結，認定兩人根本不認識，而郭犯行明確，依無故侵入他人住宅、毀損、縱火、恐嚇等罪嫌將他起訴，並建請法院從重量刑。

檢警調查，48歲的郭姓男子今年8月17日深夜11時30分，先在桃園市蘆竹區某加油站購買汽油，隨即持砍刀、打火機與汽油桶等物至桃園市蘆竹屈張姓男子住家，先持砍刀破壞門鎖後闖入屋內，再破壞屋內客廳玻璃、樓梯門與門板等物，並在屋內潑灑汽油且不斷叫囂，張姓雇主與女發現後心生畏懼，立即打電話報警求助，蘆竹警方據報後火速趕抵現場，當場拘捕郭男到案，並查扣打火機、砍刀與汽油桶等證物。

桃檢複訊時，被害張姓僱主與女兒聲稱，根本不認識郭男亦無怨無仇，不知郭男為何針對他們，認為郭男闖入住家後潑灑汽油、毀損家具等物，根本有蓄意殺人之意圖；郭男則否認指控，辯稱有幻聽症狀，懷疑「雇主」對他不利才心存報復等語。

檢方根據警方提供現場照片，查扣砍刀、汽油桶、打火機等證物，認為郭男犯行明確，但雙方並不認識，亦無怨仇，郭並沒有殺人犯意，偵結依無故侵入住宅、毀損、縱火、恐嚇等罪嫌將郭男起訴，並建請法院從重量刑，郭男目前在桃園看守所羈押中。