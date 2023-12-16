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不爽女友和前任碰面！開槍打他「砍斷刀柄害癱瘓」　莽男這下慘了

▲桃園市魏姓男子與潘姓男子為情敵，今年4月間埋伏守候，發現潘男出現，李姓小弟隨即持槍擊中潘背部倒地，魏再上前持刀猛砍幾刀後逃逸。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市魏姓男子與潘姓男子為情敵，今年4月間埋伏守候，發現潘男出現，李姓小弟隨即持槍擊中潘背部倒地，魏再上前持刀猛砍幾刀後逃逸。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市魏姓男子不滿交往中的女友，與潘姓前男友外出，今年4月間找來李姓友人，分持雙槍前往潘男租屋處，潘被李開槍射中背部倒地，魏男在上前砍殺數刀，甚至因為用力過猛導致刀柄斷裂，潘男雖救回一命但下半身癱瘓。桃園地院最近審結，將魏、李兩人分依槍砲及傷害致重傷罪，分別判處應執行有期徒刑10年、9年6月，全案還可上訴。

檢警調查，魏姓男子與潘姓男子原為舊識，後因魏與潘之前女友交往，潘與魏因而交惡，今年4月22日因女友與潘男共同出門處理事情，翌日凌晨1時許，女友至潘男位於龜山區租屋處取回先前放置物品，魏男因無法聯繫女友懷疑潘男又找上女友；此外，因潘男於今年3月間砸毀魏男轎車玻璃，因而心生怨恨，找來李姓友人欲教訓潘男。

4月22日晚間，魏男與李男分持非制式手槍，前往龜山區潘男租屋處埋伏守候，翌日凌晨4時許，潘男與周姓友人現身，守候多時的魏、李見狀隨即下車，周姓友人發現後立即出聲提醒潘男「快跑」，潘男隨即轉身朝租屋處方向跑，未料，李男持槍朝潘男背後射擊1槍，潘男中槍後倒地，魏男再上前持刀猛砍數下，因用力過猛導致刀柄斷裂，魏、李2人隨即駕車逃逸。

潘男受傷後則被送往林口長庚醫院急救，其中背部第9至10節胸椎異物併脊髓損傷、右手掌開放性傷口肌腱損傷、左側肱骨骨折及背部刀傷之傷害，並因子彈傷及脊椎，導致下肢癱瘓之重傷結果，龜山警方據報循線查獲2人到案，並再叫車副駕駛座等處搜獲2把作案用非制式手槍等證物，桃檢複訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、重傷害等罪嫌起訴。

法官審理後，將魏、李兩人分依槍砲及傷害致重傷罪，分別判處應執行有期徒刑10年、9年6月，全案還可上訴。

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