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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET民調／張善政施政滿意度調查　市民光榮感破8成

▲桃園市蘆竹警分局新建廳舍今天舉行落成，市長張善政致詞時感謝中央補助，提供員警同仁現代化與舒適工作環境。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長張善政。（資料照／記者沈繼昌攝）

政治中心／綜合報導

桃園市長張善政上任滿1年，桃園市民們對桃園市近1年來的市政發展有何看法，而對張善政市長及桃園市政團隊的施政表現又有什麼想法？

《ETtoday民調雲》於12月5日至12日針對20歲以上的桃園市民以「EDM」進行「2023年桃園市長施政滿意度民意調查」，回收有效樣本數2,051份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.16%。調查結果顯示，桃園市民對於現任市長張善政及市政團隊在上任後的施政表現滿意度均在七成二以上，呈現明顯高於不滿意之評價；而認為張善政市長了解市民的需求，以及對他未來施政表現有信心的比例也均呈現正面、滿意的評價。另有高達八成六（86.3%）市民覺得身為桃園市民是光榮的。

【調查結果】
身為桃園市民光榮感：86.3%市民覺得身為桃園市民是光榮的（非常光榮42.3%、還算光榮44.0%）；僅9.1%則認為不光榮（不太光榮5.8%、非常不光榮3.3%）。

▲▼張善政,桃園,民調雲。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

▲2023年桃園市長施政滿意度民意調查。（圖／《ETtoday民調雲》提供，下同）

進一步與受訪者的基本資料交叉分析發現，女性（88.0%）、40~49歲（91.4%）、60歲及以上（92.1%）、高中/職及以下程度（90.6%）、專科程度（91.8%）、桃園區（91.6%）、蘆竹區（90.6%）等族群覺得身為桃園市民是光榮的比例，均相對高於其他族群。

目前桃園市最迫切需要解決的問題：59.7%市民認為目前桃園市最迫切需要解決交通建設（包含道路、捷運、大眾運輸或塞車問題）的問題，明顯高於其他項目；第二至五名分別為治安問題（交通執法、防詐、掃毒）（31.4%）、老人照護（包含長照）（28.8%）、環境污染（空氣、排水溝、垃圾）（26.7%）與社會福利（26.1%）。

▲▼張善政,桃園,民調雲。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

進一步與受訪者的基本資料交叉分析發現，認為目前桃園市最迫切需要解決交通建設（包含道路、捷運、大眾運輸或塞車問題）問題者的輪廓，以男性（61.7%）、20~29歲（67.3%）、30~39歲（68.4%）、大學程度（69.4%）、龜山區（73.3%）等族群的比例，相對高於其他族群。

桃園市長張善政上任後的施政表現滿意度：整體而言，74.1%市民對桃園市長張善政上任後的施政表現感到滿意（非常滿意34.0%、還算滿意40.1%）；另有22.5%感到不滿意（不太滿意11.4%、非常不滿意11.1%）。

▲▼張善政,桃園,民調雲。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

進一步與受訪者的基本資料交叉分析發現，50~59歲（86.8%）、專科程度（83.7%）、蘆竹區（87.7%）等族群對桃園市長張善政上任後的施政表現滿意度，均相對高於其他族群。

桃園市政團隊上任後的施政表現滿意度：72.1%市民對桃園市政團隊上任後的施政表現感到滿意（非常滿意28.6%、還算滿意43.5%）；另有23.0%感到不滿意（不太滿意13.2%、非常不滿意9.8%）。

▲▼張善政,桃園,民調雲。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

進一步與受訪者的基本資料交叉分析發現，40~49歲（83.0%）、50~59歲（83.9%）、專科程度（81.3%）、蘆竹區（90.0%）等族群對桃園市政團隊上任後的施政表現滿意度，均相對高於其他族群。

張善政市長對市民的需求了解程度：70.0%市民認為張善政市長了解市民的需求（非常了解20.9%、還算了解49.1%）；另有25.9%認為不了解（不太了解13.3%、非常不了解12.6%）。

▲▼張善政,桃園,民調雲。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

進一步與受訪者的基本資料交叉分析發現，男性（71.4%）、40~49歲（82.4%）、50~59歲（83.4%）、專科程度（79.4%）、蘆竹區（88.6%）等族群認為張善政市長了解市民需求的比例，均相對高於其他族群。

桃園市長張善政未來的施政表現的信心程度：整體而言，71.3%市民對桃園市長張善政未來的施政表現有信心（非常有信心35.0%、還算有信心36.3%）；另有25.4%感到沒信心（不太有信心13.6%、非常沒信心11.8%）。

▲▼張善政,桃園,民調雲。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

進一步與受訪者的基本資料交叉分析發現，50~59歲（84.5%）、專科程度（83.0%）、蘆竹區（88.8%）等族群對桃園市長張善政未來施政表現有信心的比例，均相對高於其他族群。

【調查說明】
本次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、樣本抽樣、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2023年12月5日至12日進行，調查方法是以「EDM」通知，進行封閉性網路問卷調查，以《ETtoday民調雲》自建會員資料庫內，已貼標設籍桃園市且年滿20歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「分層比例抽樣」（proportionate stratified sampling），細分為行政區、性別、年齡三維交叉多維分層；調查回收有效樣本數為2,051份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.16%。樣本加權採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數依據112年11月底桃園市民眾性別、戶籍、年齡人口統計資料，與111年12月民眾教育程度等特徵，逐項反覆進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致（統計檢定顯著水準p-value<0.05），使本調查具有代表性。

▲▼張善政,桃園,民調雲。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

▲▼張善政,桃園,民調雲。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

▲▼張善政,桃園,民調雲。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

▲▼張善政,桃園,民調雲。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

▲▼張善政,桃園,民調雲。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

▲▼張善政,桃園,民調雲。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

▲▼張善政,桃園,民調雲。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

▲▼張善政,桃園,民調雲。（圖／《ETtoday民調雲》提供）

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