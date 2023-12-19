開箱民宿寫心得賺4000？　內行人示警「這是詐騙手法」恐淪幫助犯

▲開箱民宿寫心得賺錢？小心來路不明的求職機會。（示意圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

通膨時代來臨，不少人都會兼職增加收入。不過，一名女網友近日想面試「評測民宿」賺外快，卻發現其中充滿詭異之處，當場起了疑心，因此上網發問，不料果真有好心網友識破手法，提醒她可能是詐騙，「千萬別碰這種來路不明的求職」。

一名女網友在PTT八卦版詢問，她最近被推播一則「評測民宿賺外快」的廣告，點進去後一名小編與她接洽，稱有跟民宿業者合作，工作內容是測試民宿各項設施、評比環境衛生及舒適度，期間提供交通補助、住宿費用，事後只要撰寫200字以上心得就能領取2000至4000元不等的薪酬。

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不過，原PO發現，她通過初步面試，又被轉給另一個團隊的領班做「試用期考核」，內容就是要在特定時間完成簽到30次，讓她不禁起疑「考核內容跟民宿體驗一點關係也沒有，我開始拒絕工作後，他們又一直解釋挽回，感覺這就是詐騙吧？」

對此，有知情網友回文提醒，並直言「這就是詐騙」，通常會在發薪資時出狀況，例如工資3000轉了15萬給你，再請你幫忙匯回去差額，造成你的不便多賠你2000，匯14萬5000給公司就好，「不久後你就變成警示戶，可能經手50萬以上了，恭喜成為詐欺幫助犯，千萬別碰這種來路不明的求職！」

許多網友看完紛紛驚呼「長知識+1」、「到處都是詐騙」、「所以等於是先養人頭帳戶的意思」、「錢進來，不還可以嗎哈哈」、「要我就直接不還」、「難怪一直拒絕還那麼積極要留人」。

對此，這名知情網友也回覆，「對，看你配合度高不高、帳戶能不能正常收款，留住配合度就高了，他們不小心匯100萬給你，你也會幫他們轉」。至於不把多餘款項匯回去是否可行？他回覆，那些錢都是受害者的，最後受害者還是會報警。