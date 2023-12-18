帳戶久未使用卻有高額資金流動　嘉市警銀聯手拘車手阻詐133萬

▲▼ 嘉市一分局攜手永豐銀，警銀聯防網組詐 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉市警第一分局分局長林詔徹每月前往轄內金融機構表揚阻詐有功行員，藉由該場合進行關懷提問及阻詐演練，並針對人頭帳戶及車手提領徵兆加強宣導。日前永豐銀行嘉義分行行員發現一名久未往來的客戶帳戶金流有異，機警通報本分局查證，派員前往埋伏，當場查獲人頭帳戶兼車手的陳姓犯嫌，並查扣現金新臺幣133萬元。

▲嘉市一分局攜警銀聯手逮捕車手。（圖／嘉義市警局提供）

日前永豐銀行嘉義分行發現1名陳姓男子前來臨櫃提款，行員發現該男子帳戶已久未使用，惟近兩日突有多筆且高額的款項匯入，機警發現有異，疑似人頭帳戶之情形，於是通報本分局查證，分局長指示積極調閱帳戶明細後聯繫多名匯款人，才發現均係遭假投資手法詐騙的被害人，於是派員前往銀行埋伏等候陳嫌，警方當場查扣新臺幣133萬元，成功守住多名被害人的血汗錢。

另國泰世華嘉義分行於10、11月份均攔阻民眾遭詐騙6件，蟬聯本分局攔阻件數冠軍寶座，其中以假投資詐騙案件占了6成，經理表示會持續與警方保持密切聯繫，建立強大的警銀聯防網。

為感謝上述銀行行員不辭辛勞協助阻詐，由分局長林詔徹率副分局長盧宗賢、偵查隊隊長洪茂發、長榮所副所長王文智及八掌所所長鄭嘉益等人，於12月14日至轄內國泰世華嘉義分行、永豐銀行嘉義分行、中國信託嘉義分行、台新銀行嘉義分行及玉山銀行嘉義分行等5間金融機構，頒發11月份的攔阻案件禮卷表揚感謝阻詐有功的金融機構行員，守住民眾血汗錢共新臺幣711萬元。

嘉義市政府警察局第一分局分局長林詔徹提醒民眾，「網路交友不交錢，網友不會報你賺大錢」，請民眾勿輕信「保證獲利，穩賺不賠」等話術，警方亦將持續秉持強勢執法決心，保障民眾之財產安全！