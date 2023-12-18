被指渣男引爆Dcard拒檢警搜索　刑事局碰釘子關鍵原因曝

▲Dcard位於大安區總部遭搜索，刑事局18日正式說明案情。（圖／翻攝畫面，下同）

記者張君豪／台北報導

網路社群論壇Dcard不僅在年輕族群間討論度很高，甚至創新的產業模式也吸引總統蔡英文登門造訪！但11月間Dcard總部驚傳遭台北地檢署指揮刑事局偵二大隊登門搜索，引發外界討論。對此刑事局18日正式回應：日前受理偵辦一起網路妨害名譽案，因初步向該公司調閱涉案帳號資訊被拒，Dcard並堅持必須要有搜索票才願意配合，檢警隨後申請搜索票調閱相關資料，至於案情為何？基於偵查不公開無法對外回應。

但知情者透露，刑事局日前接獲一網友報案，被害人是一名年輕男性，他自陳在Dcard心情版閒聊，卻遭到一名使用暱稱的網友指稱他有犯罪前科，是網路渣男，被害人對此相當不滿，認為對方透過網路匿名放話，因此到刑事局報案提告。

但讓刑事局意外的是，本來是一件很單純的網路妨害名譽案件，僅須把PO文者約談到案說明後，案件就可偵處移送，但Dcard公司卻比照外商公司規定，要警方持法院核發搜索票，才願意提供涉案帳號的原始登入資料，對此刑事局只好高規格對待，11月3日持台北地院核發搜索票到Dcard位於北市大安區總部進行搜索。

警界人士對此私下透露，知名的外商社群平台包含臉書、Youtube、Google各有自己與台灣檢警的聯繫窗口和資料調閱標準，像是臉書支援台灣警方10多項包含人口販運、擄人勒贖、販毒等重大刑案緊急調閱；Google則是開放只要是檢附檢察機關公文就支援警方調閱註冊用戶資料。

Dcard是台灣本土企業，並堅持憲法民眾言論自由，採取比外商更嚴格的審核標準，需要法院核發的電磁紀錄搜索票才願意配合檢警搜索，因此警方只能依Dcard的要求，在取得搜索票後再進行電磁紀錄搜索。

警方對此進步解釋，例如打擊詐騙犯罪，偶見詐團透過Dcard版面徵人、或者邀約民眾進行假投資、假賣賣進行詐騙，辦案經驗多的警員一看就知道是詐團所為，但詐團犯罪趨勢「並非一個帳號一個po文，而是創立眾多帳號及腳本分工的嚴密組織犯罪」若非網路公司提供相關所有可疑帳號登入資料進行過濾分析，純靠單一搜索拿到特定帳號根本就是杯水車薪，也難怪18日內湖警方會緊急約談Dcard法務到案說明，檢警希望透過密集的司法查緝行動，與國內業者建立良好共同打擊犯罪的共識。

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