論壇帳號涉詐Dcard拒提供！內湖警二度搜索總部帶回法務人員

▲Dcard18日再度遭台北市警方搜索。（圖／翻攝畫面）

記者張君豪／台北報導

社群平台Dcard近來風波不斷！Dcard因拒絕檢警緊急發動刑案調查索取帳號使用者等相關資料，儼然成為詐騙集團和部分未檢附證據謾罵抹黑其他民眾者慣用的爆料工具，刑事局11月3日為了偵辦一起網路妨害名譽案件、大動作向北院申請搜索票搜索Dcard位於台北市大安區的總部。18日中午，內湖警分局為偵辦一起詐欺案件，也持士林地院核發搜索票到Dcard總部搜索，警方並針對Dcard未善盡台灣企業管理網域的相關責任，約談Dcard公司法務人員到案說明。

據了解，台北市警方對於Dcard公司長期不配合警方調查在該公司論壇出沒的詐團假帳號刊登徵才、收簿廣告相當氣餒，近期將提高偵辦規格，據傳北市有不少警局因偵辦詐欺及其他刑案，發公文要向該公司調閱犯案帳號個資都遭到拒絕，內湖警方日前也曾偵辦詐欺案件要找Dcard索取資料遭拒。



內湖警方無奈撰寫詳細偵查報告，12月初就曾成功申請、首度搜索該公司總部並調取涉案資料，北市警方預計會嚴格審視Dcard公司對於論壇的網路刊登文章的管理、是否善盡企業道德規範的相關作為，甚至不排除追究法律責任，這次內湖警方行動，甚至帶回該公司法務人員約談，以釐清該公司管理部分可疑帳號涉犯詐欺犯罪的內部管理機制。

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