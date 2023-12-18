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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸生辣問兩岸關係　趙少康：郭台銘稱不怕共產黨也繳兩萬人民幣

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康今（18）晚間前往台灣大學，參與學生座談會並回答青年的問題，爭取年輕人及中間選票。有陸生現場提問，未來當副總統如何論述兩岸關係？趙少康表示，共產黨他也懂一些，不是只有民眾黨總統候選人柯文哲才懂共產黨，「共產黨基本上就是唯物論，認為資本家賺的錢都是剝削員工的剩餘價值」。

▲▼趙少康出席台大貫博講座。（圖／記者李毓康攝）

▲趙少康出席台大貫博講座。（圖／記者李毓康攝）

趙少康說，共產黨就是鬥爭論，前總統陳水扁的衝突、妥協、進步那是學共產黨，學黑格爾的正反合。共產黨基本上就是唯物論，認為資本家賺的錢都是剝削員工的剩餘價值，所以馬雲不要以為自己很偉大，都是共產黨開放網路才有今天，馬雲搞錯了就立刻被整，還有郭台銘說不怕共產黨，也是立刻兩萬人民幣來整。

趙少康續指，台灣過去70年都是靠美國，如果不是美國，台灣早就被老共拿去，所以軍事必須靠美國，但也要大陸的市場，日本、美國、歐洲、韓國都在搶大陸市場，所以希望中美等距，兩大之間難為小，誰都得罪不起，民進黨是親美仇中，我們是親美和中，和平不是統一喔。

「如果你是習近平，台灣若是獨立怎麼辦，你不打台灣就要下台了，沒有選擇嘛！」趙少康接著說，換上國民黨執政之後，要換大陸表現誠意，軍機不要過中線、船不要繞台灣，如果侯康配當選，一定會這樣對大陸要求。

緊接著，有學生提到當前兩岸關係緊張，陸客和陸生要來台灣管制很嚴，國民黨執政是否有解方？趙少康表示，好幾年前兩岸大幅開放觀光及就學，當時有一團陸客去花蓮太魯閣，在公路上遇到大貨車載著西瓜，有陸客提議買幾顆來吃，結果貨車司機直接送了5、6顆給陸客團，這就是人情交流。趙笑道，那天中國說要攻打台灣，中國人民集體說台灣很好，不要攻打他們，陸生長大後當高層也可以阻止戰爭發生，「這比幾顆愛國者飛彈還有用，沒關係啦！就等明年1月13日（投票日）吧！」

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