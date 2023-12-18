侯友宜稱第3胎補助百萬元　趙少康台大加碼：生第二胎可留職留薪

▲趙少康出席台大貫博講座。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜日前提出育兒3項政見，包括育嬰留職停薪津貼提高至投保薪資全薪、30歲至40歲女性有2萬元一次性的凍卵補助、夫妻生第3胎（含）以上，可得到一生一次百萬元房屋補貼，用於購屋、換屋及租屋，第三胎可說是「百萬金孫」。副總統候選人趙少康今（18）日到台大座談時強調，小孩是國家將來的希望，對願意生小孩的婦女應抱以無上的敬意，他主張生第二胎的婦女應可留職留薪。

趙少康表示，現在那麼多學校，「但以前台灣一年最多生43萬個baby，去年15萬，我們是『生不如死』大家知道嗎？每年死的人比生的人多！」以前自己到外面吃飯或坐公共運輸，看到旁邊有小孩，就有點煩，心想父母怎麼不管好小孩呢？「現在看到小孩，好高興喔，像天使的聲音一樣！唉唷！好可愛喔！一次帶兩個？更可愛！不是嗎？寧願養小狗，不要養小孩！」

趙少康表示，所以侯友宜提出一個，如果妳生第三胎，給100萬！「我甚至主張生第二胎的話，留職留薪！」妳什麼職位，就留在那裡。一個公司如果看到他同事生小孩，那應該是公司的喜事、大家的喜事！不要說好麻煩喔，她去生產假，我們就要分擔她的工作，「千萬不要這樣想！」

趙少康直言，「那個小孩就是國家將來的希望啊！」如果大家觀念改一改，大家一起來，記得很多年以前，台灣跟法國還有邦交，法國大使有個秘書是台灣人，生了七個小孩！「你知道嗎？法國大使每天開車接送她上下班！說我們法國從來沒有看到哪個女人可以生七個小孩！簡直是你們的國寶！」那個時候台灣還不覺得，因為大家還生，法國人就覺得這真是寶貝，「大使，送秘書上下班？所以你就知道觀念要改！」