當選恢復特偵組「總統府還要設廉政處」　趙少康稱說服侯友宜中

▲趙少康出席台大貫博講座。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康日前赴政大座談時強調，恢復特偵組是查總統、副總統、五院院長、立委這些大官；今（18）日在台大演講時則主張，抓弊要有決心有方法，應該學香港設立廉政公署，過去調查局下設廉政處，現在法務部下設廉政署，但都不怎麼樣，因為檢察官也是隸屬法務部，如果檢察官貪污誰來辦？所以層級必須要再提高。

「我當議員時就一直鼓吹要設立廉政公署，學香港！」趙少康強調，香港原來警察的風氣是非常不好的，搓圓仔湯非常嚴重，因為香港原來就是個黃賭黑，從滿清末年就是。老百姓對香港警察、對香港公務員貪污恨透了，後來香港也知道不行，就宣布說要成立廉政公署。廉政公署的特色，24小時接聽電話，專人接聽，可以匿名，「以前叫你具名，我怎麼敢具名？我檢舉的還沒有被抓到，我自己就先被人家都知道了！」

「所以我當環保署長的時候，例如說我接到檢舉函，通通名字改成我！交辦，都是我，不要找那個人！」趙少康指出，「常常檢舉的人，就被那個被檢舉的人說：你為什麼檢舉我？我沒有啊！你有啊！就洩密了！我去抓那個污染不是這樣抓的，抓不到的。我今天要抓台南一個污染，全部，嘉義、台南、高雄，全部環保人員高雄火車站集合，現場打開，手機通通關掉，立刻殺到台南，這樣才能抓到污染，否則你就抓不到了！」

趙少康強調，「你要有方法，不是抓不到，是你有沒有這樣的決心？所以我當議員的時候就說要成立廉政公署，後來調查局就來跟我講說：不要啦，我們在調查局下面成立一個廉政處好不好？好吧就成立一個廉政處，後來發現也不怎麼樣。現在在法務部下面成立一個廉政署。我個人認為，如果可以的話，我要在總統府下面成立一個廉政處！學者說不行，那我說為什麼中央研究院可以？講不出來。以前故宮也在總統府下面！」

趙少康指出，「如果不能在總統府下面，直屬行政院長總可以吧？人家說有法務部？我說檢察官有沒有貪污啊？檢察官屬於誰？法務部啊！喔廉政署也是你法務部，檢察官也是你法務部，檢察官貪污誰辦？所以為什麼層級要高，道理就是這個原因。」

趙少康強調，特偵組是抓大官的，總統、副總統、五院院長、立委，廉政處是抓一般的貪污，「我覺得這兩個是要配合的，我還在說服侯友宜！」