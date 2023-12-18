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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康爆柯文哲去成大「沒轉播就發飆」　主辦單位打臉：子虛烏有！

▲▼民眾黨正副總統參選人柯文哲吳欣盈18召開記者會，發表以「穩定金融安心投資」為主軸的金融政策。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康19日原定到成功大學與學生座談，但抱怨校方既不准媒體入場也不准直播，因此取消；而趙少康18日晚間又爆料，民眾黨總統候選人柯文哲去成大演講時，得知現場不能轉播，進而發脾氣。對此，「青聽南成–2024總統論壇」總召邱胤瑋晚間發聲明，強調此說法完全子虛烏有。

針對趙少康18日晚間提到「柯文哲先前於成功大學演講時，因現場沒安排媒體轉播遷怒學生」等言論，主辦成大與學生座談演講的主辦單位「青聽南成–2024總統論壇」總召邱胤瑋，18日晚間發聲明回應，趙少康此一說法完全子虛烏有，與柯文哲候選人團隊於演講前便已協調好，沒有安排媒體入場與直播演講過程，柯文哲演講當天的活動也已圓滿完成。

趙少康18日晚間參加台大校友時事論壇演講，被問到成大座談會臨時取消一事，趙透露，雙方一直有在溝通，學生也很努力，他對學生也沒任何怨言，原本說所有媒體都不能進去，這樣會影響媒體權益，所以提議攝影不進去錄影，讓文字記者進去，至少感受一下氣氛，這樣也被反駁，「後來說直播，一開始也沒說不行，直到昨天晚上說不行。」

隨後，趙少康突然爆料，柯文哲先前抵達成大演講時，才知道現場不能轉播「當場發脾氣」，後來柯到嘉義大學，才在臉書反諷成大這件事，「我是覺得不用，同學已經很辛苦了」，此事學校沒干涉，據說是同學覺得要按照慣例，「我覺得前面不太一樣，賴柯是總統候選人，我是副總統候選人不太一樣」，但同學是很堅持，他們有他們的原則。

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