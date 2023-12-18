戰鬥藍高中生崇拜問「怎記繁多資訊」　趙少康：我都臨時抱佛腳

▲趙少康出席台大貫博講座。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康今（18）晚間前往台灣大學，參與學生座談會並回答青年的問題，爭取年輕人及中間選民票源。QA環節時有一位自稱戰鬥藍高中稱的學子提問，國民黨承諾當選後推行內閣制，趙少康會扮演怎樣的腳色，以及為何腦袋能裝下那麼多資訊？趙少康笑說，就是訓練啊！以前當學生時都臨時抱佛腳，「要不斷觀察、關注公共政策，這是累積的。」

趙少康坦言，自己以前真的不是好學生，都是臨時抱佛腳，暑假作業都最後一天亂填，因為賭老師不會看，果然從來沒被抓到，我沒有要100分，只要80分」，處理公文也是，超過兩頁報告不要給他；趙少康說，他都會要要部屬清楚說明，強將手下無弱兵，從小訓練快，「我沒有選議員前是美國最大食品公司亞洲區經理，我後來又去美國管理學會，跨國公司做報告，這是好的訓練」。

趙少康指出，當立委內政委員會、交通委員會，這些對中央事情都要有涉獵，對媒體甚麼事情都要關切，要不斷觀察、關注公共政策，這是累積的。

趙少康回憶，當年考大學，只有台大只有牙醫系沒填，不然現在就發了！大家看現在植牙一顆10萬，「很多事很難說，但沒關係自己選擇，好好去做得到樂趣，當議員就很多民調第一名，立委、環保署長也都第一名，下來做媒體收聽率第一，甚麼事都好好做，出來選舉就好好做、好好衝」，其他就當選再說，現在衝鋒打仗。