趙少康被成大火速打臉　柯文哲笑了「打得好響」：這一聽就知道白⋯

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康19日原定到成功大學與學生座談，但抱怨校方既不准媒體入場也不准直播，因此取消；而趙少康18日加碼爆料，民眾黨總統候選人柯文哲去成大演講時，得知現場不能轉播，進而發脾氣，結果遭活動主辦方發聲明打臉。柯文哲晚間開直播時笑說，「這啪啪啪打得好響！」也呼籲不要信口開河。

柯文哲18日晚間於「KT TV」進行直播，主持人、台北市議員林珍羽提及趙少康稱柯到成大演講時，對學生發脾氣，柯文哲直言，「我覺得趙少康有個問題，他當名嘴時隨便講沒什麼事，人家不會跟他計較，但你現在副總統候選人每天信口開河，什麼我到成大去看到不能轉播就不高興、發脾氣，奇怪，要不要等明天成大學生會出來說？」

▲針對趙少康言論，成大學生座談主辦單位「青聽南成--2024總統論壇」總召邱胤瑋發聲明回應。（圖／民眾黨提供）

林珍羽則拿出成大主辦單位「青聽南成--2024總統論壇」總召邱胤瑋的聲明，強調不需要等到19日，現在晚間9時15分就發布了聲明，內容指「（趙少康）此一說法完全子虛烏有，與柯文哲候選人團隊於演講前便已協調好，沒有安排媒體入場與直播演講過程，柯文哲演講當天的活動也已圓滿完成」。

聽聞成大主辦單位的聲明內容，使柯文哲在一旁哈哈大笑，直言「哇！這打臉啪啪啪打得好響喔！」因為去大學演講時，學生沒安排轉播，他反而才覺得鬆一口氣，「我們多怕直播，萬一出錯沒救了⋯所以人家說不要直播，我說『謝謝、謝謝』，我怎麼還會發脾氣？這一聽就知道白⋯啊我差點就罵人家。」

柯文哲強調，大家不要信口開河，真的有不對的地方，道個歉就好了，但卻常常是隨便講講，很奇怪。