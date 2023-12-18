清境停車場收費了！每小時50元無上限　一天清空「久佔車露族」

▲清境停車場收費了，每小時50元無上限，結果第一天就清光「車露族」。（圖／翻攝自臉書／清境農場 Qingjing Farm）

記者趙蔡州／綜合報導

清境農場為了解決停車場長期遭「車露族」、「車宿族」佔用亂象、提升車格周轉率，決定讓清境商場、清境小瑞士2處停車場開始收費，小型車每小時50元、大型車每小時100元，全天24小時計費無上限，停車場18日正式開始收費後，當地商家表示，車露族已消失。

清境農場遊客休閒中心（清境商場）、清境小瑞士花園2處停車場原本均不收費，沒想到卻因此出現不少「車露族」、「車宿族」長期佔用車位，甚至有車輛一停就是停放3年，導致假日遊客上山後一位難求，清境農場多次派人勸導都無效，為解決問題並提升車格周轉率，才決定把停車場委外經營、開始收停車費。

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▲清境農場過去由於車露族、車宿族佔用停車位，導致假日遊客上山時沒有車位可以停。（圖／記者李宜秦攝）

根據《中央社》報導，清境商場、清境小瑞士2處停車場收費系統今年11月完成並開始試營運，原本預訂12月1日開始收費，但由於停車場內有部分民宿與農戶，為避免影響而進行動線修正與進出口柵欄調整，因此延後到12月18日上午10點才正式收費。當地商家表示，停車場收費後，車露族幾乎已全部消失。

停車場使用車牌辨識系統進出場，小型車每小時50元、大型車每小時100元，全天24小時計費無上限，不過小型車消費滿300元可折抵1小時、600折抵2小時，大型車消費滿3000折抵1小時、6000折抵2小時，半小時離場免費。

為了因應收費，車位數量也稍作調整，清境商場12月起一共有88格車位，包括小客車72格、大客車12格、無障礙車位2格、婦幼車位2格；清境小瑞士一共60格，小客車56格、無障礙車位2格、婦幼車位2格。