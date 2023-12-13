恐怖停車格遭「牛B」夾擊！他倒車壓力爆表　萬人笑瘋：A到付二代

▲原PO的銀色Lexus轎車在「牛」和賓利的襯托下，顯得特別「嬌小可人」。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

網搜小組／柯沛辰報導

台北一名網友近日開車行經信義區101大樓停車場時，找到一個空的停車格，但眼前景象卻讓他猶豫再三，因為左右停放的名車總價加起來近3000萬元，當場令他冷汗直流。照片曝光後，吸引近2萬人按讚、千則留言，意外引發熱議。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片，從中可見，原PO的銀色Lexus停在212車格，但右邊是藍寶堅尼Urus，左邊是賓利Continental，都要價千萬，讓他壓大超大，「當我倒車進212車格時，不知為何，握方向盤的手一直發抖？」

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許多網友看完紛紛笑說，「是你的車在抗拒」、「存款餘額不足」、「他們兩台才怕你...怕你沒錢賠」、「A到直接變『付二代』」、「第一次幫老婆開車門」、「敢停進去，真牛B（這兩個牌子剛好是牛跟B」、「停在旁邊，秒變TOYOTA的質感」、「隨便A一台都可以翻轉你的人生」。

還有人奉勸原PO，「只剩這車位的我寧願回家也不停」、「我會選擇別的車位，我膽子小，大不了換地方逛街」、「這是因為你不確定會不會刮到他們，如果你能好好靜下心來，確實的刮中其中一台，你心中的大石頭就會落下來了」掀起熱議。

▼貼文引發廣大共鳴，許多網友紛紛分享類似經歷。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院，下同）

▼一名女網友笑說，「我停車的時候，副駕老公表示：你先讓我下車，我不要在他旁邊開車門」。

▼一名男網友分享，「曾也有過三系列硬生生變一系列的故事」。

▼一名男網友慶幸，「好險當初我還有一邊可以依靠」。

▼一名男網友很有共鳴，「我上次也這樣」。