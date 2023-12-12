獨／哭哭！清境農場「最可愛的羊」徵婚失敗　流標3次沒人要

▲清境農場日前公開標售1頭年僅1歲的瓦萊黑鼻羊，未料流標3次。（圖／翻攝清境農場官方臉書）



記者高堂堯、游瓊華／南投報導

南投知名觀光景點清境農場日前幫場內一隻被稱為「世界上最可愛的羊」、耳號為「R1122」瓦萊黑鼻公羊徵婚，開價30萬元標售，未料竟然流標3次。清境農場近日透露，來探詢的單位不少希望能夠購買一公一母，但清境農場就是為避免家族過度近親繁殖，才只標售這隻年僅1歲的小公羊，也坦言不少人因為價格卻步，後續內部會再進一步討論。

這次清境農場標售的是耳號「R1122」、在2022年9月出生的1歲小公羊。清境農場副場長王仁助解釋，公羊較活潑，平常「非太監羊」也就是所謂的「種羊」，須特別安置，以免羊兒處處留情，造成亂倫也不利後代羊隻健康；且公羊的用途就是配種，因此農場決議標售。

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▲瓦萊黑鼻羊是英國卡通笑笑羊的原型，本尊超萌可愛，深受遊客喜愛。（圖／翻攝清境農場官方臉書）



瓦萊黑鼻羊就是熱門動畫「笑笑羊」的原型，當初係參考國外市場行情，標售價格為30萬元，但不少人反映價格太高，也提到想要買一公一母，被農場拒絕，因場內瓦萊黑鼻羊家族已都是近親，要讓血統歧異度變大，避免過度近親繁殖，以產出健康後代，故僅標售「R1122」。

目前清境農場內總共有384頭綿羊，包括柯麗黛綿羊、薩福克綿羊、黑肚綿羊以及瓦萊黑鼻羊等，其中瓦萊黑鼻羊原產地為瑞士，係近年清境農場向國外進口，特色就是臉部漆黑，讓人分不清五官、四肢也都帶有黑毛，一臉萌呆樣超可愛深受遊客們喜愛。