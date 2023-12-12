網罵8千住小房吃清粥小菜　清境農場秀照片駁斥：沒有這種房！

記者高堂堯／南投報導

有網友表示赴日旅遊不僅住宿價格便宜、早餐CP值更高，並指清境地區住宿不但房間小得可憐、一晚收費高達8000，早餐卻只能吃清粥小菜，直呼「國旅沒救了」；對此，清境農場澄清表示，國民賓館收費8000元的房間至少都有15坪，呼籲民眾分清楚「清境農場」和「大清境地區」的差異，並親自前往體驗平價實惠的服務。

▲清境農場澄清，國民賓館並未提供一晚收費8000卻只能住小房間、吃清粥小菜的服務內容。（圖／清境農場提供）

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該名網友11日於PTT論壇的「八卦（Gossiping）版PO文和豐盛早餐的照片指出，剛從日本旅遊回來，其中2天入住「Super Hotel」，房間不大、一晚僅收費1300元台幣，但「早餐真的頂」，吃完後飽到吃不下午餐，也少吃很多路邊小攤；話鋒一轉則批評幾個月前住陽明山腳下、去年底去清境地區住宿，早餐都只有清粥小菜，而「清境住一晚八千多」，明顯比日本飯店昂貴、內容卻更差。

▲網友PO文批評清境地區等國旅CP值遠不如日本旅遊。（圖／翻攝PTT）

該文一出也引發眾多網友回應，幾乎一面倒批評國旅CP值低：「國旅真的當天來回就好」」、「台灣大概是全世界旅遊CP值最低的地方」、「台灣人就專門坑自己人… 超級盤子」，但也有網友為業者緩頰道：「清境農場沒辦法，高山上欸 ！人力物力成本高」。

▲▼清境農場提出房型和價位表、房間內外實景、早餐品項澄清。（圖／清境農場提供，下同）

清境農場今天發出聲明喊冤，國民賓館並沒有「住1晚就得噴8000」又「小得可憐」的房間，因為超過8000元的房間都是4人以上的團體房，且都有15至18坪；早餐方面，更提供西式的漢堡、吐司及薯條（或炸雞塊），也有可讓遊客自己動手煮的麵或米粉，強調農場雖然力推綠色永續旅遊，但早餐絕對不會只有清粥小菜。

清境副場長王仁助無奈表示，許多民眾常搞不清楚「大清境地區」及「清境農場」的差別：大清境地區只有清境農場國民賓館、可看綿羊秀的青青草園，及觀山牧區（騎馬及馬術秀）直接由農場經管，國民賓館更是觀光署認證過的三星級旅館；王仁助笑稱：「一晚8000的小房間，可能要在『九又四分之三月台』搭乘『霍格華茲特快列車』才可抵達並辦理入住。」