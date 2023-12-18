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桃園112年全運會榮獲39金41銀54銅佳績　頒發7477萬獎勵金

▲桃園市參加112年全國運動會X桃園之光慶功頒獎典禮。（圖／新聞處提供）

▲桃園市參加112年全國運動會X桃園之光慶功頒獎典禮。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市參加112年全國運動會X桃園之光慶功頒獎典禮，17日晚間於中壢區舉行。市長張善政表示， 112年全國運動會中，桃園市代表隊共計獲得39金41銀54銅的佳績，總獎牌數134面，比上屆成績更進步，核發獎勵金高達7,477萬元，獎金額度在國內數一數二，期培訓在地子弟，也希望吸引國內傑出的運動選手落腳桃園。

張市長提到，市府依照「桃園市參加全國運動會績優選手教練及團體獎勵要點」給予獎金，同時，參加全國運動會的選手們也可申請「桃園市績優運動選手培訓補助金」等津貼，讓選手們能無後顧之憂，持續精進運動技能，並恭喜獲獎的運動選手，期盼選手們與教練及各分項委員會一起努力，共同提升運動能力，進一步培育更多優秀的運動選手。

▲桃園市參加112年全國運動會X桃園之光慶功頒獎典禮。（圖／新聞處提供）

體育局長許彥輝表示，112年全國運動會桃園市代表隊表現精彩，共計有舉重女子組87公斤以上級、射擊男子組10公尺空氣步槍團體賽及射箭女子組複合弓個人對抗賽等3個項目破大會紀錄；而曲棍球、競技體操、韻律體操、射擊、角力、武術、擊劍、跆拳道、桌球、田徑、馬術、舉重等12個競賽項目共19人次蟬聯金牌。此外，田徑代表隊奪得7金6銀7銅，跆拳道代表隊囊括5金1銀4銅，體操代表隊進帳5金3銅，射擊代表隊榮獲4金5銀4銅，橄欖球代表隊睽違24年後再度捧回團體賽金牌，曲棍球男、女子代表隊連霸雙金，實為本市驕傲。

▲桃園市參加112年全國運動會X桃園之光慶功頒獎典禮。（圖／新聞處提供）

許局長指出，會中也表揚本市青棒選手蔡承恩、李育朋、高懷恩、林泊廷及李立威等人，參加「2023貝比魯斯U18世界青棒錦標賽」榮獲團體銅牌；另本市射箭選手吳中宏參與「第四屆杭州亞帕運」，在複合弓雙人團體賽公開級中榮獲銅牌，也為我國奪下亞帕運射箭隊史首面獎牌。

許局長也說，依照「桃園市參加全國運動會績優選手教練及團體獎勵要點」，個人項目選手金牌可獲得32萬元，團體項目選手金牌則獲得15萬元；另蟬聯獎勵金方面，個人項目選手可獲得20萬元、教練為10萬元，團體項目選手及教練可分別獲得16萬元，蟬聯自第2次起，獎勵金依第1次的蟬聯獎勵金累加核發；此外，參加全國運動會的選手們也可申請「桃園市績優運動選手培訓補助金」，在本屆全國運動會中，榮獲個人項目前三名者，每月可分別獲得2萬元、1萬2,000元及8,000元的培訓補助；團體項目分別為1萬2,000元、8,000元及6,000元的培訓補助，可連續領2年，期盼選手能無後顧之憂持續訓練。

包括市議員陳美梅、蘇偉恩、楊朝偉、市府體育局長許彥輝、原民局長陳姿伶、桃園市體育總會理事長葉俊毅等均一同出席頒獎典禮。

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