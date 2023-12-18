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桃園市警局刑事鑑識中心落成　榮獲9項專業認證

桃園市警局刑事鑑識中心落成

▲桃園市警局刑事鑑識中心落成。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園區東門市場四樓的「桃園市警局刑事鑑識中心」，18日落成啟用。市長張善政出席啟用典禮暨實驗室授證、鑑識研討活動表示，為維持良好的社會治安，鑑識能力一定要隨時增強，尤其科技日新月異、犯罪手法推陳出新，警察的科技辦案能力也要隨之增強。

張善政說，他在擔任政務委員時，運用預算給予刑事局及調查局鑑識中心支持，讓兩個單位的鑑識中心有更好的設備，並在民間推動多項網路資訊安全工作。而此次桃園市警局刑事鑑識中心經財團法人全國認證基金會（TAF）授證，同時獲得9項ISO實驗室認證實屬不易。

桃園市警局刑事鑑識中心落成

張市長指出，過去他致力於強化網路資訊安全，需具備3P條件，第一個P是People人的素質，如同鑑識中心高麗姬主任雄心萬丈，致力將桃園鑑識中心提升成為全台首屈一指的代表；第二個P是Product，需有好的設備環境；第三個P則是Process，作業的過程亦是最重要的一環，證物若受到污染則失去證據能力，會讓先前的鑑識工作付諸流水，因此需要獲取TAF認證，可讓鑑識同仁在流程上能謹守標準規範。

另外，桃園的姊妹市美國德州休斯頓也有3位專家來與刑事鑑識中心的同仁交流，期許鑑識中心未來持續與國內外專家、鑑識單位交流，讓日新月異鑑識知識保持國際尖端，桃園治安更上一層樓。法人全國認證基金會執行長許景行表示，TAF是強調公信力的第三方認證，以實務認證來說，一次申請9項認證是非常大的挑戰。

桃園市警局刑事鑑識中心落成

▲桃園市警局刑事鑑識中心落成。（圖／市府提供）

包括法務部調查局鑑識科學處處長鄭國明、法務部法醫研究所所長侯寬仁、警政署鐵路警察局長廖恆裕、桃園地方檢察署檢察長俞秀端、桃園地方法院庭長劉為丕、警察局長吳坤旭、新聞處長羅楚東、經發局長張誠、消防局副局長鄭安平、動保處長王得吉、桃園市警察之友會理事長吳嘉隆、副理事長簡寶鋐、副理事長陳國進、桃園市信合社理事主席蘇家明、全國認證基金會執行長許景行、美國休士頓刑事鑑識中心總裁Dr. Peter Stout博士、現場勘察專家Celestina Rossi、薩姆休士頓州立大學教授尤啟忠博士等均一同出席。

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