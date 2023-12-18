快訊／檢警二度搜索Dcard「約談法務人員」　創辦人發聲了

▲Dcard在台灣是相當有影響力的社群平台。（圖／翻攝自Dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

社群網路媒體Dcard繼11月間遭檢警搜索，今（18）日內湖警分局二度搜索，並約談公司法務人員到案說明。對此，Dcard創辦人簡勤佑在臉書發文，感嘆雖然離開多年，但希望Dcard可以渡過這次難關。

簡勤佑稍早在臉書發文，表示「雖然離開多年，我依然是Dcard的創辦人，希望Dcard可以順利渡過這次困難。」

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檢警部門11月間到Dcard總公司展開大動作搜索，就有檢警怒批，Dcard公司曾以「按隱私權受憲法保障」婉拒提供個資，甚至持搜索票仍未果，「社群媒體以隱私權保護不法。」

直到今日中午，內湖警分局為偵辦一起詐欺案件，也持士林地院核發搜索票到Dcard總部搜索，警方並針對Dcard未善盡台灣企業管理網域的相關責任，約談Dcard公司法務人員到案說明。

另外，Dcard公關向《ETtoday新聞雲》記者表示，Dcard一直以來都依循《個資法》及相關法令規範，積極配合執法機關來函調查。根據執法機關來函的資料調取範圍，會有相對應的調取標準，並在各案件上持續與執法機關互動，努力在保障用戶資訊隱私權的前提下，協助執法機關偵辦案件，並確保良好的法治與站上討論氛圍，「在執法機關有按法定流程揭示必要文件的前提下，我們皆配合提供執法機關相對應資料。」

Dcard公關也強調，「Dcard作為台灣有影響力的社群，我們也會持續在用戶資訊隱私權與協助司法調查這兩個重要價值中找尋最適方式，致力於增進社會福祉，謝謝各位的關注。」