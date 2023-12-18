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女Coser大爆「生殖器公分數」喊沒話語權！網罵爆：大家有夠雙標

下體,私密處,生殖器。（圖／記者李佳蓉攝）

▲女網友在文中爆料男方生殖器公分數。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

一名女網友日前透過臉書爆料，指控某YouTuber經營單身人設，但實際上卻有交往4年多的女友、與其他人約砲。她在文中赤裸裸寫出生殖器公分數，還稱「小X沒有話語權」，讓大票網友直言，「性別對調，發文者一定被罵翻」、「如果今天性別對調，是男生這樣羞辱女生，男生早不知道被噴去哪了」。

女網友在個人臉書上爆出YouTuber的生殖器公分數，並接連在留言處稱「應付小X真的有夠辛苦」、「小X沒有話語權」。她也控訴，該YouTuber明明有女友，卻出去約砲，最後則在留言寫出「已編輯」。若查看編輯紀錄，可見她起初是寫，「算了！我不管了啦！放大絕！RJ！！」

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▲RJ廉傑克曼被指控約砲騙粉絲。（圖／翻攝自臉書）

▲女網友指控RJ有女友還約砲。（圖／翻攝自Facebook）

文章曝光後，就有網友在Dcard上，以「女網友自己問題也不小吧」為標題發文表示，姑且不論爆料內容的真實性，對方從頭到尾都在性羞辱，如果性別對調，不知道會被罵得多慘？

貼文底下，也有不少網友留言直呼，「換個性別，要是今天男生跟女生分手之後，到處說她的性器官怎麼樣，我也覺得超級沒品」、「我也覺得羞辱別人的身體很沒品」、「男生有沒有另一半是問號，大家目前看到的是有人暈船就公開侮辱別人的性器官」、「每個留言都在那邊X，約砲就約砲，自己暈船在那邊公審，侮辱對方性器官真的很低俗」、「約砲的事擺一邊，用性器官羞辱人到底是X小」、「要是是個男的說女YouTuber奶頭超黑、鮑魚超醜超臭，還不被出征到爆？大家有夠雙標的」。

▲阿傑回應網友。（圖／翻攝自Threads／jaychang0127）

▲阿傑回應網友。（圖／翻攝自Threads／jaychang0127）

針對性羞辱，女網友後來更新貼文表示，尺寸很主觀，但她覺得對方很小，是因為數值低於數據統計的平均值，並無意要羞辱，但若造成其他人不愉快、不舒服，她真心感到抱歉。

針對爆料，《ETtoday星光雲》求證雙方，但阿傑僅已讀訊息，女網友則暫未回應。後來阿傑在Threads發文，提到「一覺醒來少了好幾公分，誰懂啊？」並回覆網友留言，「我覺得講玩笑可以適當，幾公分自己知道，不過有譏笑的態度，要是真的人會很難過吧」。

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