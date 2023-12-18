快訊／國內社群首例！檢警搜索卻碰釘子　Dcard回應了

▲Dcard在台灣是相當有影響力的社群平台。（圖／翻攝自Dcard）

記者周亭瑋／採訪報導

社群網路媒體Dcard（狄卡）11月間遭檢警搜索，疑因其會員匿名發文涉及詐騙、兒少、妨害名譽等上百案件，不過有員警痛批，狄卡拒不配合；稍早，Dcard做出回應，也強調「會持續在用戶資訊隱私權與協助司法調查這兩個重要價值中找尋最適方式，致力於增進社會福祉。」

檢警部門11月間到Dcard總公司展開大動作搜索，不過據《周刊王》報導，有檢警怒批，Dcard公司曾以「按隱私權受憲法保障」婉拒提供個資，甚至持搜索票仍未果，「社群媒體以隱私權保護不法。」

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對此，Dcard公關向《ETtoday新聞雲》記者表示，Dcard一直以來都依循《個資法》及相關法令規範，積極配合執法機關來函調查。根據執法機關來函的資料調取範圍，會有相對應的調取標準，並在各案件上持續與執法機關互動，努力在保障用戶資訊隱私權的前提下，協助執法機關偵辦案件，並確保良好的法治與站上討論氛圍，「在執法機關有按法定流程揭示必要文件的前提下，我們皆配合提供執法機關相對應資料。」

Dcard公關也強調，「Dcard作為台灣有影響力的社群，我們也會持續在用戶資訊隱私權與協助司法調查這兩個重要價值中找尋最適方式，致力於增進社會福祉，謝謝各位的關注。」