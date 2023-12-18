羅致政轟葉元之主業「通告藝人」　今年已賺282.5萬元

▲羅致政酸葉元之「藝人兼職議員」。（圖／羅致政辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

新北市第七選區（板橋東區）現任立委羅致政爭取連任，面對國民黨市議員葉元之挑戰。羅致政日前爆料葉元之審查會簽到10次，卻是開會0次，爽領2萬4500元的出席費；今（18）再開記者會，揭露葉元之當「薪水小偷」30秒簽到後就「烙跑」的影片，批評葉今年爽賺通告費將近300萬元，是把通告藝人當主業，市議員才是副業。

羅致政表示，新北市議會本會期開了10次審查會議，葉元之簽到卻不出席，輕鬆賺走2450元出席費，此外，葉元之在55天的會期中，只在大會發言2次，而發言最多次的是民進黨市議員黃淑君，總計有48次，在此期間，葉上了節目通告151次，問政惜口如金，節目通告拚命掏金，「他的選區是在板橋還是在內湖（指電視台所在地）？」

羅致政指出，從今年1月1日至12月14日，不算網路節目和葉元之自己的直播，葉總計上過17個電視節目，今年已上了565場節目，若以通告費5000元計算，已經賺了282.5萬元，預估到今年底就可以來到300萬元，月均通告費達24萬元，對照市議員薪資只有12萬多元，「主業是通告藝人，副業才是板橋議員」，太多民眾反映電視上看得到他，地方上卻找不到他，也沒有什麼服務團隊。

市議員廖宜琨補充，若不是羅致政爆料，他還真不知道自己跟葉元之是同一個審查會，從小組審查到大會，都沒看到葉元之出席過，就連國民黨團甲級動員的時候，也沒看到葉元之。市議員黃淑君爆料，有一天，她看到葉元之在大會沒有發言，卻偷偷摸摸到議長旁講悄悄話，最後被抓包，是為了拿競選總部成立的邀請函，呼籲葉若有心市政，先回來做好市議員。