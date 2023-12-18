　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅致政轟葉元之主業「通告藝人」　今年已賺282.5萬元

▲▼羅致政酸葉元之「藝人兼職議員」。（圖／羅致政辦公室提供）

▲羅致政酸葉元之「藝人兼職議員」。（圖／羅致政辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

新北市第七選區（板橋東區）現任立委羅致政爭取連任，面對國民黨市議員葉元之挑戰。羅致政日前爆料葉元之審查會簽到10次，卻是開會0次，爽領2萬4500元的出席費；今（18）再開記者會，揭露葉元之當「薪水小偷」30秒簽到後就「烙跑」的影片，批評葉今年爽賺通告費將近300萬元，是把通告藝人當主業，市議員才是副業。

羅致政表示，新北市議會本會期開了10次審查會議，葉元之簽到卻不出席，輕鬆賺走2450元出席費，此外，葉元之在55天的會期中，只在大會發言2次，而發言最多次的是民進黨市議員黃淑君，總計有48次，在此期間，葉上了節目通告151次，問政惜口如金，節目通告拚命掏金，「他的選區是在板橋還是在內湖（指電視台所在地）？」

羅致政指出，從今年1月1日至12月14日，不算網路節目和葉元之自己的直播，葉總計上過17個電視節目，今年已上了565場節目，若以通告費5000元計算，已經賺了282.5萬元，預估到今年底就可以來到300萬元，月均通告費達24萬元，對照市議員薪資只有12萬多元，「主業是通告藝人，副業才是板橋議員」，太多民眾反映電視上看得到他，地方上卻找不到他，也沒有什麼服務團隊。

市議員廖宜琨補充，若不是羅致政爆料，他還真不知道自己跟葉元之是同一個審查會，從小組審查到大會，都沒看到葉元之出席過，就連國民黨團甲級動員的時候，也沒看到葉元之。市議員黃淑君爆料，有一天，她看到葉元之在大會沒有發言，卻偷偷摸摸到議長旁講悄悄話，最後被抓包，是為了拿競選總部成立的邀請函，呼籲葉若有心市政，先回來做好市議員。

▲▼羅致政酸葉元之「藝人兼職議員」。（圖／羅致政辦公室提供）

▲▼羅致政酸葉元之「藝人兼職議員」。（圖／羅致政辦公室提供）

▲▼羅致政酸葉元之「藝人兼職議員」。（圖／羅致政辦公室提供）

▲▼羅致政酸葉元之「藝人兼職議員」。（圖／羅致政辦公室提供）

▲▼羅致政酸葉元之「藝人兼職議員」。（圖／羅致政辦公室提供）

▲▼羅致政酸葉元之「藝人兼職議員」。（圖／羅致政辦公室提供）

ET快訊
5台男在柬埔寨被抓！　押往法院審訊
被嗆「北港香爐」　高雄女慘遭拖行性侵
24歲男開藍寶堅尼撞水果攤　車頭爛毀「卡柳丁」...維修費4
快訊／殺7人！陸甜美女師被押赴刑場　執行死刑
月入2000萬！　藏台中透天躺著賺
丹妮婊姐「B→E」承認隆乳　術後1個月後悔了
大學藏製毒廠爆炸起火　生技負責人是首腦！金主跑了
桃機炸滿人潮「以為是跨年」！保全籲過海關前「先脫外套」省時間
行人怒踹「行動豪宅」遭架走　警方曝結局
周杰倫罹病「10公尺走了10分鐘」　劉畊宏爆：痛到難走路

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台南、桃園造勢人數遭藍綠質疑　柯文哲：重點是「民眾的態度」

民進黨：吳欣盈讓新光金市值縮水4800億　好意思公布金融政策？

羅致政轟葉元之主業「通告藝人」　今年已賺282.5萬元

柯文哲桃園造勢破萬人　他點殘酷現實：要勝選還是不可能的任務

快訊／民進黨團：邱鎮軍是白狼小弟　侯友宜向統、黑、毒靠攏？

立法院三讀修正槍砲條例　林右昌：落實槍砲彈藥零件溯源管理

蔡英文自稱外交路線穩定非反覆　柯文哲：也不能讓國家推向滅亡邊緣

遭踢爆幹部「1張300元」助郭台銘衝連署　羅廷瑋回嗆：烏龍爆料

快訊／萬里老家有憲兵隊站哨？　賴清德競總：尊重國安單位

被趙少康酸做人厚道點　柯文哲嗆「何時辭中廣」：不知道是非對錯嗎？

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

壯男騎車違規拒攔查還襲警　遭壓制突身體不適送醫不治

男車主遇惡霸貓佔引擎蓋　勸離無果只能強制抱離XD

劉俊謙操肌「一到泳池血開始沸騰」　陳意涵專看「泡在水裡的部分」：哇～

陸配分享在台餐飲業工作好處　曝友聽薪資驚「比陸公務員高」

妻經停車場被欄杆降下擊中　尪幫出氣「怒折斷1腳踹飛」

台南、桃園造勢人數遭藍綠質疑　柯文哲：重點是「民眾的態度」

民進黨：吳欣盈讓新光金市值縮水4800億　好意思公布金融政策？

羅致政轟葉元之主業「通告藝人」　今年已賺282.5萬元

柯文哲桃園造勢破萬人　他點殘酷現實：要勝選還是不可能的任務

快訊／民進黨團：邱鎮軍是白狼小弟　侯友宜向統、黑、毒靠攏？

立法院三讀修正槍砲條例　林右昌：落實槍砲彈藥零件溯源管理

蔡英文自稱外交路線穩定非反覆　柯文哲：也不能讓國家推向滅亡邊緣

遭踢爆幹部「1張300元」助郭台銘衝連署　羅廷瑋回嗆：烏龍爆料

快訊／萬里老家有憲兵隊站哨？　賴清德競總：尊重國安單位

被趙少康酸做人厚道點　柯文哲嗆「何時辭中廣」：不知道是非對錯嗎？

5款紅色包包年末必入手！火紅「愛心」直接拎著走　這款跑趴不怕撞　

半導體景氣風向球　鈺創盧超群：明年Q2漸升、2024年會是好年

「錢都」白蘿蔔農藥殘留超標！北市衛生局蔬果抽驗「12件違規」

澳洲來台參賽學經驗　路卡試喝珍奶直呼「不是我的菜」

5台男在柬埔寨被抓！涉製販毒品非法持槍　押往法院審訊

少女玩卡丁車「長髮被引擎吃掉」　頭皮遭活活剝下！恐脫髮一輩子

主管面試「進來就有高薪」　妹子見薪水傻眼！網嘆：根本活不了

已經住透天了！鄰居還是嫌吵「洗澡洗太久」　他崩潰：誰10點睡覺？

西螺赤腳男持球棒狂砸小貨車　警解惑：車是他太太的

日月潭冬旱仍滿水...九蛙僅一蛙探頭　保留蓄水2關鍵原因曝

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

政治熱門新聞

賴清德老家驚見憲兵站崗！藍營批假公濟私

立院三讀　公共場所開槍關7年以上

鄭文燦：黃國昌為抹黑「睜眼說瞎話」

快訊／中共2枚空飄氣球逾海峽中線　國防部公布空飄路徑圖

時力控侯收「人頭政治獻金」1100萬

侯友宜屏東造勢　周典論到場力挺

柯文哲桃園造勢破萬人　他點殘酷現實：要勝選還是不可能的任務

賴清德老家有憲兵隊站哨　競總尊重國安

賴清德：我把2300萬人民生命放心上

綠曝羅廷瑋幹部涉行賄　助郭董衝連署

賴清德：香港跟著中國倒霉

萬人屏東造勢！周典論率女兒力挺成亮點　侯友宜：周像關公拔刀相助

被趙少康酸做人厚道點　柯嗆這句

桃園造勢登場　現場破萬人等柯進場

更多熱門

相關新聞

綠：邱鎮軍是白狼小弟　侯向統黑毒靠攏？

綠：邱鎮軍是白狼小弟　侯向統黑毒靠攏？

無黨籍苗栗縣立委參選人曾玟學今（18）日指控，國民黨立委參選人邱鎮軍與統促黨總裁、竹聯幫大老「白狼」張安樂關係緊密，是統促黨所支持的對象，倘若邱鎮軍當選，不只是紅色滲透，更是黑道代理人進入國會。立委洪申翰更批，國民黨總統候選人侯友宜為「毒派市長」邱鎮軍站台，是否向統派、黑道勢力靠攏？

幹部助郭台銘衝連署涉賄？羅廷瑋：烏龍爆料

幹部助郭台銘衝連署涉賄？羅廷瑋：烏龍爆料

決戰花東快　力挺傅崐萁、韓國瑜

決戰花東快　力挺傅崐萁、韓國瑜

賴清廉禁得起考驗？柯喊幫複習

賴清廉禁得起考驗？柯喊幫複習

藍稱里長被約談司法介選　綠批惡質

藍稱里長被約談司法介選　綠批惡質

關鍵字：

2024立委2024六都立委2024新北市立委

讀者迴響

熱門新聞

女網友公開RJ對話紀錄！　開房才說「當我今晚沒女友」

Dcard遭搜索！公司傻眼　警見一幕批太誇張

RJ遭女網友爆約砲「不到8公分」哭臉回應

RJ阿傑爆「尺寸不到8cm」發聲反擊了！約砲過程曝

清大妹應徵台積電！回4字慘被刁難

過馬路險被撞！行人怒踹行動豪宅　下秒慘被架到路邊

陳緗妮爆買假包「連續3次道歉了」！出示正品購證

快訊／15歲少年自撞電桿　血流數公尺

孫生「跌倒手伸胸下」疑吃正妹網美豆腐！　網怒轟退追

即／高雄維修工修冷氣！3樓墜地死亡

全台十大宮廟「沒有紫南宮」信徒驚呆

陳緗妮澄清香奈兒包是贊助！Keanna打國際電話：人家說沒有

比基尼妹夜市叫賣芭樂　頂10幾度低溫吸客

「0度線」要來了！強冷空氣一波波　恐探6℃時間曝

RJ廉傑克曼遭女網友「約砲欺騙粉絲」

更多

最夯影音

更多
朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」
妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面