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下周就要結婚！25歲老師「穿學校制服」突墜樓亡…姊姊血淚控訴

▲▼廈門技師學院一班主任跳樓自殺。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲家屬稱與工作壓力大有關。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

廈門技師學院一25歲徐姓班主任（台稱：班導師）近日自殺，事件在網上引發熱議。徐男姊姊發文稱，弟弟是廈門技師學院2023級機械系模具班班主任，2023年12月4日（周一）8點24分，他穿戴學校制服、佩戴工牌，在學校附近租住的房子所在樓層（13層）樓梯間陽台一躍而下，而他即將在下周結婚。

據《瀟湘晨報》報導，「學校違規增加弟弟的上課課時，不合理的分配工作，大大增加了弟弟的工作量，導致教學壓力和工作壓力增大」，姊姊控訴，學校對徐男存在不合理的工作安排，是導致悲劇發生的原因。

她細數，比如，11月17日下發任務，要求5個工作日內完成84篇教案，徐男在11月23日，因生病發燒向上級申請延緩提交教案，但上級不予理會。比如排課不合理，根據教務處學生處發的徐男工作量，第一學期為263.5個課時，平均每月50多課時，幾乎是加倍的工作量，而且額外增加了教案的準備、教學日誌的填寫等。

▲▼廈門技師學院一班主任跳樓自殺。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲徐男生前獲得的榮譽證書。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

姊姊還發布了大量徐男生前獲得的榮譽證書，以及對話記錄截圖。對話顯示，徐男曾表達過「教案趕不完」、「排課頭都大了」、「太累」……，微信聊天頁面則為各種工作群組。徐男姊姊稱，事情發生後，家屬多次與學校交涉，但遲遲未得到答覆。

12月18日，廈門技師學院一名工作人員表示，目前此事仍在調查中，也正在與家屬溝通，具體細節不方便透露，「目前網路上發布了一些消息，有很多不實的，對學院造成了很多不好的影響，我們也在依法依規，走法律途徑進行交涉。」

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