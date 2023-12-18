關心老朋友！醫曝4步驟預防老人自殺　理解支持和關懷是關鍵

▲玉里醫院成癮精神科柯又予醫師至苓雅文健站，講授老人自殺防治主題。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

老年人口日益增加，老年人自殺問題也逐漸受到重視。我們必須共同努力，落實預防措施，關愛長者，讓他們在溫馨的社區中健康、快樂地生活。日前，衛生福利部玉里醫院成癮精神科柯又予醫師至苓雅文健站進行衛教活動，講授老人自殺防治主題，現場43位長者專心聆聽並與柯醫師互動交流，長者們表示受益良多，不但提醒自己保持身心健康，也學會關心周遭的「老朋友」，一起做一個自殺守門員。





柯醫師表示，老人自殺是一個嚴重的社會問題，但我們可以通過一些方法來預防這種情況的發生。首先，建立支持系統非常重要。與家人、朋友和社區保持聯繫，讓老人知道他們不是孤獨的，有人願意支持和幫助他們。其次，鼓勵他們參與社交活動和興趣班，這有助於保持身心健康。定期關心老人的健康狀況也很重要，及時發現和處理可能存在的問題。最後，提供心理健康支持和專業諮詢，讓老人能夠有安全的空間表達他們的情感和壓力。

▲老年人自殺問題也逐漸受到重視，建立一個理解、支持和關懷老年人的社會環境，是降低老年人自殺率的關鍵。

共同預防老人自殺，柯醫師邀請大家一起來做好四步驟：

一、關懷陪伴

老年人常因孤獨感、失去親友或心理壓力而感到沮喪。社區可以建立關懷隊伍，定期探訪長者，陪伴他們聊天、散步或參與社區活動，給予情感上的支持和陪伴。

二、心理健康支援

提供心理健康資源和支援是重要的。舉辦心理健康講座、提供免費的諮詢服務，讓老年人有機會表達情感、排解壓力，學習有效應對困難的方法。

三、建立支持網絡

建立老年人支持群組或社區互助組織，讓長者能夠分享彼此的經驗、交流情感，建立友誼和支持，幫助他們更好地適應生活的轉變。

四、健康促進與照護

鼓勵長者保持健康的生活方式，包括適量運動、均衡飲食、規律作息等。同時，提供定期健康檢查和醫療照護，確保他們的身體健康。





老年人是社會的寶貴財富，他們的幸福和健康關乎整個社區的福祉。對於老年人自殺的預防，醫療專業人員、家庭成員和社區成員的關注和介入也非常重要，針對老人精神科相關問題玉里醫院每周二上午設有康福及失智門診，歡迎民眾預約或來電諮詢(8886141分機1101)。



建立一個理解、支持和關懷老年人的社會環境，是降低老年人自殺率的關鍵所在。柯醫師呼籲民眾攜手合作，為長者打造一個充滿關愛和支持的社區環境，共同預防老人自殺，讓每位長者都能擁有尊嚴、幸福的晚年生活。

