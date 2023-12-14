色姨丈多次性侵猥褻小三姪女還染指另名姪女　重判8年6月定讞

▲女子小學三年級時遭姨丈性侵、猥褻，隱忍12年，直到大學四年級才勇敢提告。此為示意圖。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

女大學生小娟（化名），多年前因為父母失和，而跟母親借住在姨丈家中。沒想到姨丈不顧小娟當時僅為小三的學童，竟多次猥褻小娟，甚至還性侵得逞。小娟讀大學時，與另名表姊妹討論，才發現姨丈惡行。小娟提告，最高法院審理後，將色姨丈判刑8年6月定讞。

判決指出，小娟2007年間還讀小學三年級時，跟著母親投靠阿姨，同住在新北市新莊區的姨丈家中。不過小娟母女入住後，姨丈就經常趁著2人獨自在家時，猥褻小娟。對於姨丈的惡行，小娟也多次踢姨丈，但敵不過姨丈的力氣，多次被脫下褲子，猥褻得逞，更有一次遭性侵得逞。

小娟隱忍多年，直到升上大學後，到學校的諮商輔導室進行輔導，案件才通報檢警單位。而小娟還跟另一位表妹確認，發現對方也遭姨丈侵犯。最後經過家庭會議，小娟與表妹才分別報警處理。檢方對姨丈提起公訴，表妹被侵犯的部分另行分案審理。

至於小娟的案件，高等法院審理時，姨丈否認犯罪，辯稱自己上班忙碌，下班回到家時，妻子都已經在家，不可能對小娟猥褻。但高院根據客觀事實，認定姨丈有罪，更一審將姨丈重判有期徒刑8年6月。全案再上訴，最高法院14日駁回上訴定讞。