噁男假裝跌倒！正妹好心攙扶　慘遭淫男勾頸「對臉狂抖鳥」

▲台中葉姓男子隨機鎖定落單女子，在女子面前假裝跌倒，引誘女子靠近關心後再對她猥褻。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者郭玗潔／台中報導

台中葉姓水電工尾隨落單正妹小花(化名)後，在巷弄假裝跌倒，引來小花關懷，趁她好心攙扶他時，伸手捧壓她胸部，又用雙手勾住小花脖子，用下體正對著她的臉不斷抖動，嚇得小花報警處理。台中地院審理，審酌葉男犯後坦承犯行，以10萬元和小花達成和解，依犯強制猥褻罪，處8月徒刑，緩刑5年，但要提供160小時的義務勞動，全案還可上訴。

判決指出，葉男今年5月23日下午4點駕駛小貨車時，見女子小花一個人走在路上，竟下車偷偷尾隨她，並在小花走進北勢東路巷弄時，刻意快步超越她，並假裝腳痛，在小花面前跌坐在地。

小花好心上前關懷，葉男藉機要求小花攙扶他到附近公園，路途中強行把手穿過小花腋下，用手掌捧壓小花胸部。小花一時反應不及，又無法掙脫，只好一路將葉男扶到公園某階梯處安置，葉男竟又趁機用雙手勾住小花脖頸不放，將下體部位正對小花臉部抖動，嚇得她花容失色，藉機脫身後立即報警處理。

全案審理時，葉男坦承犯行，承諾分期付款10萬元，和小花達成和解。法官認為，葉男對小花並非突襲性性騷擾，而是有意將她當作洩慾工具，明顯是猥褻行為，審酌小花當庭表示願意給葉男緩刑機會，依犯強制猥褻罪，處葉8月徒刑，緩刑5年，並提供160小時的義務勞動，全案還可上訴。