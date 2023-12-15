　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

噁男假裝跌倒！正妹好心攙扶　慘遭淫男勾頸「對臉狂抖鳥」

女友,妹子,正妹,女生（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲台中葉姓男子隨機鎖定落單女子，在女子面前假裝跌倒，引誘女子靠近關心後再對她猥褻。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者郭玗潔／台中報導

台中葉姓水電工尾隨落單正妹小花(化名)後，在巷弄假裝跌倒，引來小花關懷，趁她好心攙扶他時，伸手捧壓她胸部，又用雙手勾住小花脖子，用下體正對著她的臉不斷抖動，嚇得小花報警處理。台中地院審理，審酌葉男犯後坦承犯行，以10萬元和小花達成和解，依犯強制猥褻罪，處8月徒刑，緩刑5年，但要提供160小時的義務勞動，全案還可上訴。

判決指出，葉男今年5月23日下午4點駕駛小貨車時，見女子小花一個人走在路上，竟下車偷偷尾隨她，並在小花走進北勢東路巷弄時，刻意快步超越她，並假裝腳痛，在小花面前跌坐在地。

小花好心上前關懷，葉男藉機要求小花攙扶他到附近公園，路途中強行把手穿過小花腋下，用手掌捧壓小花胸部。小花一時反應不及，又無法掙脫，只好一路將葉男扶到公園某階梯處安置，葉男竟又趁機用雙手勾住小花脖頸不放，將下體部位正對小花臉部抖動，嚇得她花容失色，藉機脫身後立即報警處理。

全案審理時，葉男坦承犯行，承諾分期付款10萬元，和小花達成和解。法官認為，葉男對小花並非突襲性性騷擾，而是有意將她當作洩慾工具，明顯是猥褻行為，審酌小花當庭表示願意給葉男緩刑機會，依犯強制猥褻罪，處葉8月徒刑，緩刑5年，並提供160小時的義務勞動，全案還可上訴。

ET快訊
快訊／新北集合住宅7樓起火！　烈焰濃煙狂竄
快訊／66年老屋塌陷「開罰30萬」！　謝國樑下令全面清查
快訊／戴資穎晉級年終賽4強！
高雄警性侵越南妹　賠百萬仍遭撤職
6大學退場「爆6萬學生被轉學！」　教育部回應了
4層樓屋坍塌瞬間曝光！　粉塵炸噴馬路
閃炸！蕭敬騰牽愛妻首露面　被爆「有小孩」他沈默7秒回應
「最美星二代」瘦到剩3字頭！　1年減掉7kg

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

涉詐團擄人施暴案！服務處成私刑場　屏縣議員郭再添遭羈押禁見

宜蘭蘇澳左轉轎車撞直行機車　女騎士摔飛重摔多處骨折命危

快訊／土城集合住宅起火！烈焰濃煙竄出...警消馳援人命搜救中

基隆66年老屋塌陷！危害公安開罰30萬　謝國樑下令全面清查舊建物

基隆坍塌房屋「有立即性危險」！基隆市府說話了　最高裁罰30萬

25歲男為賺2千元淪車手！ATM前「站太久」　日領20萬當場被抓

未注意前方…23歲女騎士關渡橋前猛撞工程車　慘摔險卡進車底

相隔5分鐘！國一311.2K連續2件追撞事故　6車追撞2人受傷

基隆房屋「坍塌瞬間」曝光！樓地板整層砸落　粉塵炸噴馬路

男凍未條路邊抽K菸！被臨檢「瞳孔地震」想逃　警拔槍破窗搜出毒糖

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

國文老師解釋廉恥課文　學生：政客硬拗「鄭克塽」

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

社牛男參加婚禮跳《科目三》　絲滑舞步帶氣氛賓客超嗨！

阿金慢動作靠近想咬烏龜　偷襲失敗下秒跺腳生氣XD

摩天輪、高美濕地活春宮 女主角不起訴｜20231214 ET午間新聞

涉詐團擄人施暴案！服務處成私刑場　屏縣議員郭再添遭羈押禁見

宜蘭蘇澳左轉轎車撞直行機車　女騎士摔飛重摔多處骨折命危

快訊／土城集合住宅起火！烈焰濃煙竄出...警消馳援人命搜救中

基隆66年老屋塌陷！危害公安開罰30萬　謝國樑下令全面清查舊建物

基隆坍塌房屋「有立即性危險」！基隆市府說話了　最高裁罰30萬

25歲男為賺2千元淪車手！ATM前「站太久」　日領20萬當場被抓

未注意前方…23歲女騎士關渡橋前猛撞工程車　慘摔險卡進車底

相隔5分鐘！國一311.2K連續2件追撞事故　6車追撞2人受傷

基隆房屋「坍塌瞬間」曝光！樓地板整層砸落　粉塵炸噴馬路

男凍未條路邊抽K菸！被臨檢「瞳孔地震」想逃　警拔槍破窗搜出毒糖

涉詐團擄人施暴案！服務處成私刑場　屏縣議員郭再添遭羈押禁見

鎮瀾宮排第8！全台香火最旺廟「吸680萬人狂拜」　擁資產16億

北部產科醫師偏鄉送愛　幼童歡喜舞蹈表示感謝

宜蘭蘇澳左轉轎車撞直行機車　女騎士摔飛重摔多處骨折命危

羅東4大房市熱區一次看　在地指「通勤客」鎖定後站商圈

自備50萬元起！收藏紅樹林景觀宅「氧之森」坐享地利與萬坪樹海

貓派、狗派栩栩如生　國寶級畫師顏振發為陳亭妃繪製巨型看板

A24翻拍《死亡擱淺》真人版　小島秀夫讚：不會讓玩家失望

快訊／土城集合住宅起火！烈焰濃煙竄出...警消馳援人命搜救中

要變冷了！超商人氣麻辣鍋回歸、加碼喝熱飲新品　暖暖包買1送1

國文老師解釋廉恥課文　學生：政客硬拗「鄭克塽」

社會熱門新聞

高雄男12樓墜落…撞卡冷氣架當場死亡

即／基隆仁愛區「一棟房屋坍塌」！　警封鎖現場

光頭男運858公斤K毒　20幹員國道攔車

3女公園散步遇兇煞　她倒地被斬斷右手中指

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

起底北市「罩鳥」帥警超愛喝　上班前3hrs才走出夜店

北市帥警慶生high到脫光　「杯子罩鳥」慘了

細肩帶辣妹「開BMW撞賓士」！匝道上拍完照就落跑

送小孩上學臨停被罰600元　警予以撤單

台積電廠工人又打架　當天被通知「開除」

即／高雄男子墜樓！掉落撞卡冷氣架無生命跡象

士林短褲正妹衝馬路　直撞小貨車倒地

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

即／病兒啞鈴弒父...母求輕判　國民法官判決出爐

更多熱門

相關新聞

細肩帶辣妹「開BMW撞賓士」！匝道上拍完照就落跑

細肩帶辣妹「開BMW撞賓士」！匝道上拍完照就落跑

台中市北屯區台74快速道路太原路匝道12日傍晚發生一起車禍！一輛BMW因不明原因追撞前方賓士，隨後雙方駕駛下車查看，不料，身穿白色細肩帶的BMW女駕駛拍照存證後，竟揚長而去，被依法告發。

台中摩天輪男遭酸快槍俠　醫列4點及格

台中摩天輪男遭酸快槍俠　醫列4點及格

台中冒出一堆「數字」預售案　網友笑：懶得想案名嗎？

台中冒出一堆「數字」預售案　網友笑：懶得想案名嗎？

《台北文創天空創意節》移師台中舉辦！

《台北文創天空創意節》移師台中舉辦！

日籍男外遇按摩妹　正宮跨海提告獲賠30萬

日籍男外遇按摩妹　正宮跨海提告獲賠30萬

關鍵字：

猥褻台中

讀者迴響

熱門新聞

高雄男12樓墜落…撞卡冷氣架當場死亡

阿本公開認了「7月和男友正式交往」

6大學「確定退場」！這間負債5000萬陷財務危機

改款「新TOYOTA Yaris」開賣

一早被錢砸醒！他00929「入帳金額曝光」

小腦萎縮「阿港伯」離世！網洗版哀悼：無病無痛了

大學生「TikTok惡作劇」　警找到5屍：已放置15年

北京地鐵斷2半人疊人！他目睹孕婦被壓到骨折

林心如同框「霍建華前女友陳喬恩」

即／基隆仁愛區「一棟房屋坍塌」！　警封鎖現場

快訊／麥當勞宣布喊漲！

叫賣哥葉昇峻離婚！　妻否認「外人介入」曝原因

開除正妹秘書！霸氣女董：只想當網紅

1品項停賣！麥當勞要換新菜單了

光頭男運858公斤K毒　20幹員國道攔車

更多

最夯影音

更多
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福
在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

在廚房戴安全帽煎荷包蛋　媽稱「剛洗完澡」女兒不解

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

周思潔淚控小蟲「揭穿他一貫伎倆」　認忍無可忍：我這麼相信他！

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

連轟9槍＋倒車撞夜店2次 嫌自行報警！淡定等警來

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

行人跳舞闖紅燈+比中指　警揭「無法開罰」關鍵！

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面