山東顯應宮千年媽祖駐駕大甲鎮瀾宮　信眾擠爆廟埕場面熱絡

▲山東長島顯應宮千年媽祖13日起展開全台8天12縣市巡迴進香。（圖／主辦方提供）

記者鄭思楠／台北報導

山東煙台長島顯應宮「北庭天妃」媽祖12日抵台後，從基隆、台北一路往南，拜訪全台十六座宮廟。14日下午，大陸山東煙台台資企業協會護送媽祖抵達大甲鎮瀾宮停駕，現場參拜人潮擁擠，人山人海場面莊嚴隆重，同時也迎接大甲媽分靈回娘家。

山東煙台長島顯應宮「北庭天妃」曾於2018年9月來台遶境，疫情過後兩岸重啟宗教交流，13日起展開全台8天12縣市巡迴進香，也祈祝台灣風調雨順。

山東煙台台資企業協會會長廖慶富表示，此行台灣訪問十六座宮廟，命名為「會親結緣」，活動由山東台商發起，尤其這次千年媽祖金身訪台，對山東和台灣的媽祖文化交流，更具深遠意義，期望能透過兩岸宗教交流，達到傳遞媽祖大愛，祈求兩岸和平穩定的目的。

媽祖有粉面、黑面和金面，顯應宮「北庭天妃」千年媽祖是金面媽祖，有147公分高、50公斤重。金面媽祖14日下午15點20分時抵達大甲鎮瀾宮周邊，現場禮車、鞭炮、北管樂團前來迎接，帶領參訪團及信徒遊街至大甲鎮瀾宮，一路上熱鬧的迎接聲響吸引了不少民眾的目光，還有居民特地出來拍照和祝賀。

▲媽祖14日下午抵達大甲鎮瀾宮。（圖／主辦方提供）

媽祖15點40分正式抵達大甲鎮瀾宮門口，大甲鎮瀾宮常務董事姚應龍、董事李鴻文、董事紀志達前來迎接。廖慶富代表「北庭天妃」與大甲鎮瀾宮的董事們一同進香祈福並安座媽祖娘娘，並且祝賀大甲媽回娘家，之後互贈禮物結緣。

15日一早，「北庭天妃」從大甲鎮瀾宮起駕，前往嘉義市新港奉天宮參香，下午辭駕前往西螺福興宮，禮車敲鑼打鼓及鞭炮迎接。

▲「北庭天妃」抵達西螺福興宮。（圖／主辦方提供）

廖慶富現場受訪稱，兩岸宗教要交流，不能斷。他透露，「自己的故鄉就在西螺，所以對西螺特別有回憶，小時候過年回來，西螺阿公阿嬤就會帶著來福興宮拜拜，所以福興宮這個緣份從小就累積到現在，特別有感情，也因為跟媽祖有這個機緣，才有機會來台宗教交流。」

參訪團成員談到，3年疫情加上兩岸不交流，影響還是很大的，兩岸宮廟都急迫希望可以盡快交流。廖慶富也強調，「兩岸要和平，國泰民安，宗教及文化交流。」