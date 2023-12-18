台鐵將公司化！太魯閣罹難家屬「找董事會開會」　隔天卻被放鳥

▲末代台鐵局長、首任臺灣鐵路公司董事長杜微。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

距離交通部台鐵局掛牌台鐵公司剩下不到一個月，太魯閣事件罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」今日發布聲明指出，該團體成立的交通部外部監督台鐵委員會原訂12/11與台鐵局開會，隔天卻被台鐵局放鳥，該團體質疑，換湯不換藥的台鐵董事會恐難以帶動台鐵改革。

「太魯閣的眼淚」代表律師陳孟秀今日發布聲明表示，太魯閣的眼淚推動交通部外部監督台鐵委員會，由關心台鐵安全改革的家屬與專家學者組成，外部監督委員會要求在公司化前與台鐵公司董事會見面，交通部原訂12/11開會，隔天卻以董事會有優先議題放鳥會議，並以安全管理委員會設置條例尚在研議為由取消會議。

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太魯閣的眼淚表示，曾向交通部爭取代表進入台鐵董事會，監督台鐵安全改革，但遭以不具專業而拒絕。然而大部分董事會的成員都是既有體制內的保守的公職人員、了無新意，這樣董事成員的組成能夠帶領台鐵改頭換面的改革，家屬不禁打上問號。

太魯閣的眼淚表示，如果台鐵公司化是如同今日交通部、台鐵的作法，台鐵公司化就像是一台換上新塗裝的老舊柴油列車，即使披上公司化的外衣，對處核心的安全改革事項，沒有跟上新塗裝的變革，裹足不前，還是會步履蹣跚。

太魯閣的眼淚憂心，如果台鐵公司化無法徹頭徹尾的改頭換面，最終受傷害的會是所有搭上這台換湯不換藥列車的廣大國民與消費者。