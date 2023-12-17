太魯閣號出軌處工程爆「未按圖施工」　台鐵發包優化：明年底完工

▲台鐵太魯閣號出軌處邊坡工程遭爆料未按圖施工，台鐵發包優化。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

2021年4月2日，太魯閣號在花蓮清水隧道北口撞上邊坡違規施工翻落工程車，該出軌地點如今也爆出邊坡和隧道工程防坍架未按圖施工，鋼構斜撐偷工減料，爆料人質疑恐有更多其他隱藏風險未被檢出。台鐵局表示，已拆除危險因子，另未按圖施工處已委託安全查核，並發包優化，113年底將完工。

為推動鐵路行車安全改善，台鐵北迴線清水路段發包進行邊坡安全防護及明隧道工程，2021年4月2日包商違規進場施工，工程車從邊坡翻覆，導致太魯閣號剎車不及撞上，49條人命枉死。

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不具名讀者向《東森新媒體ETtoday》爆料，該處工程不僅是違規施工導致太魯閣號出軌，事實上在出軌前，邊坡和明隧道工程就曾被發現防坍架鋼構設計錯誤，部分缺少加勁鈑或加勁鈑規格不符，鋼構吊裝基礎螺栓施工錯誤、高張力螺栓螺芽不足等，以上遭指正錯誤後，承包商稱他有解套方式，卻將原設計六角螺帽型式改為圓形，讓螺帽失去實質作用，用不符設計及鋼構規範的方式改正。

該讀者透露，出軌事故後，該處工程更被發現西正線明隧道新建工程鋼構斜撐，僅採上部簡易固定，下部許多未固定且不穩固，有造成行車安全立即危害，基層通報後，台鐵雖指示立即加固鋼結構，但事後又發現包商施工未依圖施工，鋼構斜撐失去原設計的結構強度，現場施工僅在鋼構上部使用1到2支螺栓吊掛固定，使鋼構斜撐吊掛後岌岌可危。

不具名讀者指出，因未按圖施工並且偷工減料、不符設計強度，明隧道鋼構斜有立即危害鐵路行車安全之慮，台鐵委託專業技師確認後，確認有安全疑慮且毫無強度可言，雖派員拆除斜撐維護安全，但如此工程品質、監造及工程管理，實在是擔憂是否仍有其他隱藏危險未被檢出，並且可能危及行車安全。

▲台鐵太魯閣號出軌處邊坡工程遭爆料未按圖施工，台鐵發包優化。（圖／讀者提供）

對此，台鐵局表示，鋼結構斜撐僅上部簡易固定問題，因事故發生當下，係進行暫時固定階段，尚未完成永久鎖固。事故後，台鐵局即會同專業工程顧問公司技師評估不影響結構及行車安全，惟避免不良觀感，該鋼結構斜撐亦已先辦理拆除；現場事故後工程改善，除已完成清水隧道結構補強，臨軌既有道路增設紐澤西護欄及鋼軌樁等安全防護圍籬，明隧道上方也設置消能輪胎設施，工地24小時僱用保全及設置監視系統進行門禁管制。

至於未按圖施工問題，台鐵局強調，已於委託專業工程顧問公司，辦理現況安全檢核，配合結果辦理後續精進優化工程，後續優化工程委託設計已於112年8月決標，刻正進行設計階段，預計113年3月完成設計，5月優化工程標案發包，113年底完成優化，將辦理防坍架結構優化，東正線攔石柵延長及明隧道覆土等相關補強優化工項，另為加強確保鐵路運行安全，完成增設落石告警系統預警功能。