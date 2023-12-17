公司化3金箍咒　前交長喊話「政府放手」給台鐵空間

▲走了20年，台鐵局將在113年元旦改制為國營台鐵公司。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵公司化最後一哩路走了20年，明年元旦寫下歷史新頁，曾力主台鐵公司化的前交通部長賀陳旦坦言，台鐵公司與他當時期望不太一樣，包括自主性不夠、董事會缺乏經營專業成員、政府應對票價和乘客權益放手，賀陳旦更直言，董事會公股意見多是幕僚觀點和意見扯後腿，並非專業經理人，盼未來能給台鐵空間。

2003年民進黨政府曾提過台鐵公司化議題，當時遭台鐵工會激烈反對，之後不了了之，2018年發生普悠瑪事故、2021年再度上演太魯閣事故，前後奪走67條人命，讓空轉20年的台鐵公司化邁入最後一哩路，113年元旦將正式掛牌轉為國營公司。

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任內曾力主台鐵公司化的交通部前部長、同時也是台鐵公司化後的安全改革委員會召集人賀陳旦坦言，現行的台鐵公司化是拿來應付普悠瑪和太魯閣號二大事故的「政治回應」，並非政策規劃，當政治化後，就會產生其他問題，為了趕快成立台鐵公司，權益或流程談不清部分通通留以後再談。

公司化不但倉促上路，還有3大金箍咒，讓台鐵公司未來恐怕難以施展，賀陳旦直言，首先，他當初希望台鐵公司化有個前提，也就是「台鐵公司」自主性再比「台鐵局」更高，但現在未必如此，從台鐵公司條例可以看出台鐵公司董事會執掌幾乎每件事都是審議制，台鐵公司不能做決定。

第二，董事會經營專業成員不足，賀陳旦表示，台鐵董事會未來幫助台鐵營運層面恐怕有限，現行官股代表較多財組背景，貢獻多半在看台鐵財務表現，但台鐵這一、二年能保住不要虧損擴大就謝天謝地，而台鐵公司面對運輸業競爭，更需要企業經營專業協助，董事會成員經營專業強度不夠，對台鐵的幫助難以期望。

▲交通部前部長賀陳旦盼政府對台鐵票價和乘客權益能放手。（圖／記者李姿慧攝）

第三則是票價調整，賀陳旦表示，政府看待台鐵票價，應從政策面來看台鐵財務，思考台鐵定位是最便宜的交通工具，或者是定位為捷運票價，亦或是拉高票價，有基本政策後，若票價高於現在，就是政府要付出和補貼，讓運價費率和消費者端票價脫鉤。

賀陳旦直言，台鐵票務結構不應該通通都拿到交通部和行政院去核定，應該給台鐵商業決定的空間，政府對票價和乘客權益也要放手，對台鐵不能反映的資費和票價補貼，不要讓台鐵服務愈多虧損愈多，票價規劃上應給予台鐵支持。

台鐵局現行營運易受政治力干預，公公婆婆多，未來公司化後，恐仍難有自主性，賀陳旦說，公營事業常常受到政府大股東過分干預，董事會前的會前會通常為公股意見宣達，而公股意見大多是由政府單位幕僚觀點下的決定甚至扯後腿，並非專業經理人，他期盼未來可以給予台鐵空間，最好把公股會前會取消。

由於賀陳旦為台鐵公司的安全改革委員會召集人，賀陳旦感嘆表示，安全改革委員會雖有專家學者，但組織架構也與原規劃不同，甚至讓工會參與，等同將法官和檢察官綁在一起，難以落實第三方安全監督。